СК завершил расследование по делу экс-главы "Меджлиса*" Джемилева

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Крыму завершили расследование уголовного дела экс-главы запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*" и действующего депутата Рады Мустафы Джемилева, сообщает в среду СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации "Меджлис" Мустафы Джемилева", - говорится в релизе.
Ему вменяют три статьи УК РФ: о незаконном пересечении границы, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов.
В частности, по данным СК РФ, Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС, причем сын знал, где лежит ключ от него. В мае 2013 года сын общественника, по данным следствия, открыл сейф, взял оружие и впоследствии убил из него человека.
* Запрещенная в России экстремистская организация