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2020-05-27T16:59
https://ria.ru/20200527/1572071475.html
СК завершил расследование по делу экс-главы "Меджлиса*" Джемилева
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РИА Новости

СК завершил расследование по делу экс-главы "Меджлиса*" Джемилева

16:34 27.05.2020 (обновлено: 16:59 27.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Крыму завершили расследование уголовного дела экс-главы запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*" и действующего депутата Рады Мустафы Джемилева, сообщает в среду СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации "Меджлис" Мустафы Джемилева", - говорится в релизе.
Ему вменяют три статьи УК РФ: о незаконном пересечении границы, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов.
В частности, по данным СК РФ, Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС, причем сын знал, где лежит ключ от него. В мае 2013 года сын общественника, по данным следствия, открыл сейф, взял оружие и впоследствии убил из него человека.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Бахчисарай (Крым)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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