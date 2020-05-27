СМИ: выход из карантина вызвал стресс у каждого второго француза

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Каждый второй француз переживает стресс или тревогу из-за снятия ограничительных мер по коронавирусу, это вызвано "страхом перед улицей", так как дома люди чувствуют себя более защищенными, и нарушением выработанных в карантин привычек, особенно связанных с дистанционной работой, сообщает издание Каждый второй француз переживает стресс или тревогу из-за снятия ограничительных мер по коронавирусу, это вызвано "страхом перед улицей", так как дома люди чувствуют себя более защищенными, и нарушением выработанных в карантин привычек, особенно связанных с дистанционной работой, сообщает издание Parisien со ссылкой на исследование.

Согласно научному исследованию, измеряющему влияние кризиса здравоохранения на психическое здоровье французов, выход из карантина, начатый 11 мая, "в целом более тревожный, чем сам карантин", пишет газета.

Результаты исследования показали, что более четверти (27%) респондентов сообщают об ухудшении сна с 11 мая. Для пятой части (20%) воздействие на психику после снятия карантинных мер приняло такие формы, как депрессия, стресс, тревога, отсутствие эмоций. При этом по крайней мере одно из этих травмирующих состояний описывают 50% респондентов, в то время как в период карантина этот показатель составлял около 40%.

Исследование, первые результаты которого обнародованы в среду, проводится исследовательской организацией Human Adaptation Institute, возглавляемой исследователем Кристианом Кло. Оно начато 23 марта, когда уже были введены карантинные меры, в нем принимали участие несколько тысяч добровольцев, которых каждую неделю опрашивали с помощью длинного онлайн-опросника, анализирующего адаптационные возможности людей, их устойчивость, приступы депрессии и психиатрические проблемы, вызванные нынешней ситуацией.

Эксперты говорят о нескольких причинах, почему возврат "к почти нормальной жизни, с меньшим количеством правил и большей свободой" вызывает стресс. Кристиан Кло называет одной из таких причин "страх перед улицей", так как у себя дома люди "чувствуют себя защищенными от вируса".

Другая причина - нарушение привычек, выработанных за время карантина. "Люди сумели очень хорошо организовать свою жизнь, особенно дистанционную работу. Они вряд ли хотят изменить все, потому что это потребует от них душевной энергии ", - объясняет Кло. Третий источник беспокойства, по его словам, - страх перед миром, который оказался, возможно, в затяжном экономическом кризисе.