Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана

"В Афганистане мы действуем как полиция, а не как боевая сила, которой мы являемся. Спустя 19 лет пришло время, чтобы они (афганцы – ред.) сами несли полицейскую службу в своей собственной стране. Верните наших солдат домой, но внимательно следите за тем, что происходит, и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо!" - написал Трамп в Twitter.