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2020-05-27T15:24
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Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана
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РИА Новости

Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана

15:23 27.05.2020 (обновлено: 15:24 27.05.2020)
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает вернуть американских солдат на родину и считает, что афганцам пора начать самим защищать свою страну.

"В Афганистане мы действуем как полиция, а не как боевая сила, которой мы являемся. Спустя 19 лет пришло время, чтобы они (афганцы – ред.) сами несли полицейскую службу в своей собственной стране. Верните наших солдат домой, но внимательно следите за тем, что происходит, и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо!" - написал Трамп в Twitter.

В конце апреля телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп почти ежедневно в беседах со своими советниками настаивает на полном выводе американских войск из Афганистана из-за опасений вспышки коронавируса в стране.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад
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Дональд ТрампАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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