Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает вернуть американских солдат на родину и считает, что афганцам пора начать самим защищать свою страну.
"В Афганистане мы действуем как полиция, а не как боевая сила, которой мы являемся. Спустя 19 лет пришло время, чтобы они (афганцы – ред.) сами несли полицейскую службу в своей собственной стране. Верните наших солдат домой, но внимательно следите за тем, что происходит, и боритесь, как никогда раньше, если это будет необходимо!" - написал Трамп в Twitter.
В конце апреля телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп почти ежедневно в беседах со своими советниками настаивает на полном выводе американских войск из Афганистана из-за опасений вспышки коронавируса в стране.