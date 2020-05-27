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Володин предложил изучить вопрос налоговых отношений муниципалитетов
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РИА Новости

Володин предложил изучить вопрос налоговых отношений муниципалитетов

15:20 27.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил главе МЭР Максиму Решетникову создать рабочую группу, которая бы изучила налоговые отношения муниципалитетов и регионов.
"Нам, может быть, подумать, совместно с министерством, тот, кто у вас занимается местным самоуправлением, также создать рабочую группу и посмотреть и агломерации, и налоговые отношения с органами местного самоуправления... Потому что не только регионы пострадали в плане снижения налогов, но и органы местного самоуправления. Потому что регион свои полномочия защитит в первую очередь, а орган местного самоуправления по остаточному принципу формирует свой бюджет. Поэтому нам правильно было бы это обсудить, коллеги", - сказал Володин в ходе правительственного часа министра экономического развития РФ.
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Он отметил, что по его мнению, надо в рамках федеральных возможностей создавать условия развития местного самоуправления, в том числе формируя для этого финансовую основу. В настоящее время, считает Володин, у органов местного самоуправления нет заинтересованности развивать предприятия.
"Потому что им остаётся, в лучшем случае? ...5, 10%, где-то 15%", - сказал Володин.
Председатель Госдумы также подчеркнул, что важно, чтобы выделенные сейчас средства на поддержку регионов в условиях сложившейся ситуации из-за пандемии, дошли до больниц, школ и до муниципалитетов.
"Поэтому этот разговор нам было бы правильно продолжить", - сказал он.
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