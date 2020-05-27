Володин предложил изучить вопрос налоговых отношений муниципалитетов

"Нам, может быть, подумать, совместно с министерством, тот, кто у вас занимается местным самоуправлением, также создать рабочую группу и посмотреть и агломерации, и налоговые отношения с органами местного самоуправления... Потому что не только регионы пострадали в плане снижения налогов, но и органы местного самоуправления. Потому что регион свои полномочия защитит в первую очередь, а орган местного самоуправления по остаточному принципу формирует свой бюджет. Поэтому нам правильно было бы это обсудить, коллеги", - сказал Володин в ходе правительственного часа министра экономического развития РФ.

Он отметил, что по его мнению, надо в рамках федеральных возможностей создавать условия развития местного самоуправления, в том числе формируя для этого финансовую основу. В настоящее время, считает Володин, у органов местного самоуправления нет заинтересованности развивать предприятия.

"Потому что им остаётся, в лучшем случае? ...5, 10%, где-то 15%", - сказал Володин.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что важно, чтобы выделенные сейчас средства на поддержку регионов в условиях сложившейся ситуации из-за пандемии, дошли до больниц, школ и до муниципалитетов.