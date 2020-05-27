ЕР обсудит целесообразность электронных праймериз к выборам в Госдуму

Праймериз ЕР стартовали в понедельник, они впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители будут представлять ЕР на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в электронном формате.

"Это очень хороший вопрос. Мы на него ответим, я думаю, в течение июня месяца текущего года, когда мы проанализируем абсолютно все аспекты произошедшего праймериз, когда мы поймем все картины, когда мы поймет абсолютно полностью структуру произошедшего", - сказал Перминов, отвечая на вопрос, есть ли смысл, в случае успешного проведения электронных праймериз, в таком же формате проводить праймериз к выборам в Госдуму в независимости от пандемии.