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ЕР обсудит целесообразность электронных праймериз к выборам в Госдуму
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РИА Новости

ЕР обсудит целесообразность электронных праймериз к выборам в Госдуму

15:16 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в июне подумает над целесообразностью проведения предварительного голосования к выборам в Госдуму в электронном формате, сообщил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов в ходе онлайн-дискуссии об электронном предварительном голосовании.
Праймериз ЕР стартовали в понедельник, они впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители будут представлять ЕР на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в электронном формате.
"Это очень хороший вопрос. Мы на него ответим, я думаю, в течение июня месяца текущего года, когда мы проанализируем абсолютно все аспекты произошедшего праймериз, когда мы поймем все картины, когда мы поймет абсолютно полностью структуру произошедшего", - сказал Перминов, отвечая на вопрос, есть ли смысл, в случае успешного проведения электронных праймериз, в таком же формате проводить праймериз к выборам в Госдуму в независимости от пандемии.
Он отметил, что партия не выступает за революционные изменения процедур, они должны успешно совмещать и ранее использовавшиеся форматы, и новые цифровые.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
23 мая, 18:04
В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования
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Сергей ПерминовГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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