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2020-05-27T15:14
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Военные продезинфицируют площадку для репетиций парада Победы в Алабино
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РИА Новости

Военные продезинфицируют площадку для репетиций парада Победы в Алабино

15:14 27.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ, прибывший для выполнения дезинфекции
Военнослужащий РФ, прибывший для выполнения дезинфекции
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военные специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) продезинфицируют парадную площадь в подмосковном Алабино, где будут проходить репетиции парада в честь 75-летия Победы, сообщила пресс-служба ЗВО.
"Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа проведут специальную обработку копии московской Красной площади в подмосковном Алабине, где будут проходить тренировки к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Для предупреждения распространения инфекций военные в средствах индивидуальной защиты с применением 10 специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К продезинфицируют парадную площадку, парки боевых машин, более 300 единиц вооружения и военной техники, места размещения личного состава, подъездные пути, а также транспорт, доставляющий участников парада.
"Военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами более 60 тысяч квадратных метров. Впоследствии спецобработка будет проводиться после каждой тренировки", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что ранее военные ЗВО помогали Италии в борьбе с коронавирусом.
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