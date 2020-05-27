Военные продезинфицируют площадку для репетиций парада Победы в Алабино

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военные специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) продезинфицируют парадную площадь в подмосковном Военные специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) продезинфицируют парадную площадь в подмосковном Алабино , где будут проходить репетиции парада в честь 75-летия Победы, сообщила пресс-служба ЗВО.

"Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа проведут специальную обработку копии московской Красной площади в подмосковном Алабине, где будут проходить тренировки к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Для предупреждения распространения инфекций военные в средствах индивидуальной защиты с применением 10 специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К продезинфицируют парадную площадку, парки боевых машин, более 300 единиц вооружения и военной техники, места размещения личного состава, подъездные пути, а также транспорт, доставляющий участников парада.

"Военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами более 60 тысяч квадратных метров. Впоследствии спецобработка будет проводиться после каждой тренировки", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что ранее военные ЗВО помогали Италии в борьбе с коронавирусом.