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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:59
https://ria.ru/20200527/1572064969.html
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569538497_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aa23682fdcf8d7ca144f9b4d99331513.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года

15:06 27.05.2020 (обновлено: 17:59 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19, в том числе предполагается соблюдение самоизоляции на 14 дней прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов, следует из постановления главного государственного санитарного врача, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила... "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в постановлении.
Документ действует до 1 января 2021 года, отмечается в нем.
"Лица, прибывшие из неблагополучных по COVID-19 регионов, изолируются в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - отмечается в постановлении.
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Территориальные органы Роспотребнадзора и иные органы государственной власти в соответствии с предоставленной компетенцией уточняют перечень рейсов, прибывающих из неблагополучных регионов по COVID-19, уточняется в постановлении.
Изолироваться на 14 дней также должны и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусом, их тестируют на COVID-19 и назначают экстренное профилактическое лечение, отмечается в постановлении.
Для принятия решений, направленных на предупреждение распространения COVID-19, до 2021 года будет проводиться постоянная оценка масштабов распространения инфекции, изучение популяционного иммунитета, выявление лиц, наиболее подверженных риску заболевания, а также установка причин, определяющих уровень и структуру заболеваемости, изучение эффективности различных средств профилактики, в том числе вакцины, поясняется в документе.
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"Мероприятиями, направленными на "разрыв" механизма передачи инфекции, являются: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров... использование мер социального разобщения, переход на удалённый режим работы... ограничение или отмена проведения массовых мероприятий", - говорится в постановлении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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