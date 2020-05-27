Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19, в том числе предполагается соблюдение самоизоляции на 14 дней прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов, следует из постановления главного государственного санитарного врача, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила... "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в постановлении.

Документ действует до 1 января 2021 года, отмечается в нем.

"Лица, прибывшие из неблагополучных по COVID-19 регионов, изолируются в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - отмечается в постановлении.

Территориальные органы Роспотребнадзора и иные органы государственной власти в соответствии с предоставленной компетенцией уточняют перечень рейсов, прибывающих из неблагополучных регионов по COVID-19, уточняется в постановлении.

Изолироваться на 14 дней также должны и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусом, их тестируют на COVID-19 и назначают экстренное профилактическое лечение, отмечается в постановлении.

Для принятия решений, направленных на предупреждение распространения COVID-19, до 2021 года будет проводиться постоянная оценка масштабов распространения инфекции, изучение популяционного иммунитета, выявление лиц, наиболее подверженных риску заболевания, а также установка причин, определяющих уровень и структуру заболеваемости, изучение эффективности различных средств профилактики, в том числе вакцины, поясняется в документе.

"Мероприятиями, направленными на "разрыв" механизма передачи инфекции, являются: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров... использование мер социального разобщения, переход на удалённый режим работы... ограничение или отмена проведения массовых мероприятий", - говорится в постановлении.