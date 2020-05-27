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2020-05-27T14:06
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В аппарат омбудсмена Москвы за период пандемии поступило 650 обращений
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РИА Новости

В аппарат омбудсмена Москвы за период пандемии поступило 650 обращений

14:06 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 650 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве в период пандемии, рассказала омбудсмен Татьяна Потяева на онлайн-пресс-конференции МИА "Россия Сегодня" в среду.
"Где-то в неделю уполномоченный по правам человека получает до 100-120 обращений от жителей Москвы, поэтому за за весь этот период мы получили практически где-то 650 обращений по тем или иным вопросам, из них 145 касаются защиты прав детей",- сказала Потяева.
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Она отметила, что обращения касались самых разных вопросов, например, обеспечения лекарствами или оформления каких-либо документов в период закрытия МФЦ, дистанционного обучения в школах.
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Татьяна ПотяеваМоскваОбщество
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