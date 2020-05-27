Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T13:45
https://ria.ru/20200527/1572057797.html
Во Франции полицейские ошиблись квартирой и вторглись к пожилой паре
https://cdn23.img.ria.ru/images/132049/99/1320499909_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_c2e15b5cc4d745e6db0d8a57ee824d88.jpg
РИА Новости

Во Франции полицейские ошиблись квартирой и вторглись к пожилой паре

13:45 27.05.2020
571
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПолицейские во Франции
Полицейские во Франции
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Полицейские во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Французские полицейские, проводя во вторник в Лиможе спецоперацию по задержанию подозреваемого в терроризме, перепутали лево и право и вынесли дверь квартиры пожилой пары, передает в среду портал France Info.
"Вместо того, чтобы пойти по коридору налево, силовики пошли направо. Двое жителей квартиры на первом этаже были грубо разбужены в шесть утра этим страшным и жестким вторжением", - сообщает портал.
Автомобиль полиции. Архивное фото
4 июня 2018, 14:55
Москвич перепутал место парковки своего Lexus и сообщил об угоне в полицию
Со слов дочери пожилой пары, ее мать "обнаружила в своей спальне двоих вооруженных полицейских, направляющих на нее светильник". Полицейские стали спрашивать у женщины, где находится ее сын, однако она сказала, что сына у нее нет.
После этого полицейские поняли, что ошиблись дверью. Позднее с пожилыми жильцами квартиры связался руководитель операции и принес извинения, а также сообщил, что ущерб от вторжения будет возмещен.
Несмотря на оплошность, правоохранителям удалось задержать нужного человека, как об этом сообщалось накануне. Им оказался 36-летний мужчина, который подозревается в подготовке нападения на синагогу. Во время обысков в доме мужчины были найдены самодельные взрывчатые вещества и холодное оружие.
Скриншот видео про службу кроликов в полиции Франции
1 апреля 2019, 13:27
Французская полиция в день смеха объявила о наборе на службу кроликов
2130021
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Кошка
Во Франции будут судить женщину, выкинувшую из окна кошку друга
Парикмахерская
В Костроме парикмахер подстриг около 90 клиентов за 48 часов без перерыва
Автомобили полиции в Барселоне
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Полиция в Саудовской Аравии
Жертвами перестрелки в Саудовской Аравии стали шесть человек
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Большая белая акула
В Испании на видео сняли акулу, кружащую рядом с пловцом
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Машины французской полиции
Во Франции мужчина убил трех человек на предприятии, сообщили СМИ
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Германия прокомментировала угрозы США в отношении "Северного потока – 2"
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Трамп призвал вывести американские войска из Афганистана
Медицинские работники в Филадельфии
В США за сутки выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19
Шимпанзе
Британские ученые обнаружили у шимпанзе зачатки речи
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Российское посольство прокомментировало дело "хакеров" в Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния