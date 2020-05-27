Во Франции полицейские ошиблись квартирой и вторглись к пожилой паре

ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Французские полицейские, проводя во вторник в Лиможе спецоперацию по задержанию подозреваемого в терроризме, перепутали лево и право и вынесли дверь квартиры пожилой пары, передает в среду портал France Info.
"Вместо того, чтобы пойти по коридору налево, силовики пошли направо. Двое жителей квартиры на первом этаже были грубо разбужены в шесть утра этим страшным и жестким вторжением", - сообщает портал.
Со слов дочери пожилой пары, ее мать "обнаружила в своей спальне двоих вооруженных полицейских, направляющих на нее светильник". Полицейские стали спрашивать у женщины, где находится ее сын, однако она сказала, что сына у нее нет.
После этого полицейские поняли, что ошиблись дверью. Позднее с пожилыми жильцами квартиры связался руководитель операции и принес извинения, а также сообщил, что ущерб от вторжения будет возмещен.
Несмотря на оплошность, правоохранителям удалось задержать нужного человека, как об этом сообщалось накануне. Им оказался 36-летний мужчина, который подозревается в подготовке нападения на синагогу. Во время обысков в доме мужчины были найдены самодельные взрывчатые вещества и холодное оружие.
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