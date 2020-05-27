В Сети опубликовали документальный фильм о судьбе музыкальных фестивалей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Организаторы "Дикой мяты" опубликовали на YouTube документальный фильм, в котором генеральный продюсер Андрей Клюкин вместе с представителями других фестивалей из разных стран обсуждает, как пандемия коронавируса повлияла на музыкальную индустрию, а также что ее ждет в будущем.

Пообщаться с ним согласился Мартин Элборн — букер одного из крупнейших фестивалей в мире Glastonbury (Великобритания), продюсер Park Live Сергей Мельников, Сесилия Сучжон И — менеджер Zandari Festa (Южная Корея), Павла Сливова — букер Colours of Ostrava (Чехия) и многие другие.

Все они сошлись во мнении, что "сейчас тяжелый год, все теряют деньги". Но никто не отчаивается, и даже в таком положении организаторы стараются подстроиться под ситуацию: переносят фестивали, обсуждают график с артистами и продолжают работать над тем, чтобы музыкальный праздник все-таки состоялся.

С пониманием отнеслись и пользователи, которые положительно оценили работу Андрея Клюкина и его команды.

"Ваша работа очень важная и нужная. "Дикая мята" больше, чем развлечение. Это как лекарство в кровь. Верю в вашу стойкость", — написал @Игорь ъ.

"Всей вашей команде спасибо. Понятно, что много связано с деньгами, неудачами, хейтерами. Но есть еще надежда и те, кто очень ждет ваш продукт, есть идеология и душа, и конкретно в такие моменты, когда все вокруг рушится, понимаешь, насколько это все важно. Сил вам", — прокомментировал @Vladislav U.

"Билеты не возвращаем, очень ждем, верим, надеемся и любим", — присоединилась к обсуждению зрительница с ником @Проблема.