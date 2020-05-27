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Культура
2020-05-27T17:46
https://ria.ru/20200527/1572057533.html
В Сети опубликовали документальный фильм о судьбе музыкальных фестивалей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572061307_14:0:1079:599_1036x0_80_0_0_417c12f581db739b3ace38a771bc7a81.jpg
РИА Новости

В Сети опубликовали документальный фильм о судьбе музыкальных фестивалей

17:46 27.05.2020
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Организаторы "Дикой мяты" опубликовали на YouTube документальный фильм, в котором генеральный продюсер Андрей Клюкин вместе с представителями других фестивалей из разных стран обсуждает, как пандемия коронавируса повлияла на музыкальную индустрию, а также что ее ждет в будущем.
Пообщаться с ним согласился Мартин Элборн — букер одного из крупнейших фестивалей в мире Glastonbury (Великобритания), продюсер Park Live Сергей Мельников, Сесилия Сучжон И — менеджер Zandari Festa (Южная Корея), Павла Сливова — букер Colours of Ostrava (Чехия) и многие другие.
© AFP 2020 / Oli SсarffФейерверк на сцене "Пирамида" на фестивале музыки и исполнительских искусств Гластонбери
Фейерверк на сцене Пирамида на фестивале музыки и исполнительских искусств Гластонбери
1 из 3
Фейерверк на сцене "Пирамида" на фестивале музыки и исполнительских искусств Гластонбери
© AFP 2020 / Oli Sсarff
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВыступление британской группы Muse в рамках фестиваля Park Live в Москве.
Концерт группы Muse в Москве.
2 из 3
Выступление британской группы Muse в рамках фестиваля Park Live в Москве.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗрители на музыкальном фестивале "Дикая Мята" в Тульской области.
Фестиваль Дикая Мята.
3 из 3
Зрители на музыкальном фестивале "Дикая Мята" в Тульской области.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 3
Фейерверк на сцене "Пирамида" на фестивале музыки и исполнительских искусств Гластонбери
© AFP 2020 / Oli Sсarff
2 из 3
Выступление британской группы Muse в рамках фестиваля Park Live в Москве.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 3
Зрители на музыкальном фестивале "Дикая Мята" в Тульской области.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Все они сошлись во мнении, что "сейчас тяжелый год, все теряют деньги". Но никто не отчаивается, и даже в таком положении организаторы стараются подстроиться под ситуацию: переносят фестивали, обсуждают график с артистами и продолжают работать над тем, чтобы музыкальный праздник все-таки состоялся.
С пониманием отнеслись и пользователи, которые положительно оценили работу Андрея Клюкина и его команды.
"Ваша работа очень важная и нужная. "Дикая мята" больше, чем развлечение. Это как лекарство в кровь. Верю в вашу стойкость", — написал @Игорь ъ.
"Всей вашей команде спасибо. Понятно, что много связано с деньгами, неудачами, хейтерами. Но есть еще надежда и те, кто очень ждет ваш продукт, есть идеология и душа, и конкретно в такие моменты, когда все вокруг рушится, понимаешь, насколько это все важно. Сил вам", — прокомментировал @Vladislav U.
"Билеты не возвращаем, очень ждем, верим, надеемся и любим", — присоединилась к обсуждению зрительница с ником @Проблема.
"Мне тоже очень-очень грустно. Лето всегда для меня — это фестивали. Заряд музыки и энергии, для того чтобы пережить зиму", — поделилась мнением @Акилина Власова.
Музыкальный фестиваль Park Live
1 мая, 17:30Культура
Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыСергей МельниковYouTubeВеликобританияЮжная КореяЧехия
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