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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:24
https://ria.ru/20200527/1572050799.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:24 27.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Шесть детей есть среди 68 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией увеличилось до 2649, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по области коронавирус унес жизни 30 пациентов.
"В регионе зарегистрировано 68 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять, 15-17 лет - один, 18-19 лет - один, 20-29 лет - два, 30-39 лет - 11, 40-49 лет - 11, 50-59 лет - 12, старше 60 - 25", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 38 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Саратове, пять - в Энгельсском, четыре - в Балашовском, по три - в Марксовском, Петровском и Аткарском, по два - в Балаковском, Вольском, Краснокутском и Саратовском, по одному - в Татищевском, Ртищевском, Аркадакском и Александрово-Гайском районах области.
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"Среди заболевших 21 контактное лицо, 47 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 38, с признаками ОРВИ - 13, с бессимптомным течением - 17", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 2649 зараженных COVID-19 в области 942 человека уже выздоровели, в том числе 81 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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