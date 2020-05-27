В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В регионе зарегистрировано 68 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять, 15-17 лет - один, 18-19 лет - один, 20-29 лет - два, 30-39 лет - 11, 40-49 лет - 11, 50-59 лет - 12, старше 60 - 25", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.