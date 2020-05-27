В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Шесть детей есть среди 68 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией увеличилось до 2649, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по области коронавирус унес жизни 30 пациентов.
"В регионе зарегистрировано 68 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять, 15-17 лет - один, 18-19 лет - один, 20-29 лет - два, 30-39 лет - 11, 40-49 лет - 11, 50-59 лет - 12, старше 60 - 25", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 38 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Саратове, пять - в Энгельсском, четыре - в Балашовском, по три - в Марксовском, Петровском и Аткарском, по два - в Балаковском, Вольском, Краснокутском и Саратовском, по одному - в Татищевском, Ртищевском, Аркадакском и Александрово-Гайском районах области.
"Среди заболевших 21 контактное лицо, 47 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 38, с признаками ОРВИ - 13, с бессимптомным течением - 17", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 2649 зараженных COVID-19 в области 942 человека уже выздоровели, в том числе 81 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.