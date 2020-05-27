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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:23
https://ria.ru/20200527/1572050727.html
Эфиопия ожидает медицинскую помощь из России для борьбы с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569604088_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_ebfe2e26758b50b7245f73a9a9743a9e.jpg
РИА Новости

Эфиопия ожидает медицинскую помощь из России для борьбы с коронавирусом

12:23 27.05.2020
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© AFP 2020 / Eduardo SoterasСанитарный контроль в связи с коронавирусом в Аддис-Абебе, Эфиопия
Санитарный контроль в связи с коронавирусом в Аддис-Абебе, Эфиопия
© AFP 2020 / Eduardo Soteras
Санитарный контроль в связи с коронавирусом в Аддис-Абебе, Эфиопия
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Эфиопия хочет открыть лаборатории по всей стране, чтобы обеспечить надлежащее обследование и лечение пациентов с COVID-19, и рассчитывает в этом на помощь России, сообщил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.
"Эфиопия ожидает помощь из Российской Федерации", - заявил дипломат.
По словам посла, частью такой помощи могли бы стать лабораторное оборудование, комплекты для анализов, защитные средства и другие предметы медицинского назначения.
"Эфиопия - очень большая страна с населением 110 миллионов человек, это не маленькая страна. Мы хотим открыть большое количество лабораторий и разных регионах. Для этих лабораторий очень важно оборудование, диагностические комплекты и одежда для медицинского персонала, и в этом случае помощь очень важна", - отметил он.
Как заявил Тегену, вопрос о предоставлении помощи был согласован главами двух государств. От лица государства дипломат также выразил "большую признательность правительству России и российским гражданам за их борьбу против COVID-19".
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Дипломат отметил, что Эфиопия находится на ранней стадии распространения вируса, но делает все, чтобы подготовиться к ухудшению ситуации.
"Мы уверены, что эта угроза неизбежна. Моя страна проводит большую работу, чтобы держать вирус под контролем", - добавил дипломат.
В апреле правительство Эфиопии в связи с пандемией коронавируса объявило о введении режима чрезвычайного положения. По данным на 26 мая, в стране выявлен 701 случай заболевания COVID-19, 6 человек скончались, 167 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлемайеху ТегенуЭфиопия
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