Эфиопия ожидает медицинскую помощь из России для борьбы с коронавирусом

Санитарный контроль в связи с коронавирусом в Аддис-Абебе, Эфиопия

Санитарный контроль в связи с коронавирусом в Аддис-Абебе, Эфиопия

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Эфиопия хочет открыть лаборатории по всей стране, чтобы обеспечить надлежащее обследование и лечение пациентов с COVID-19, и рассчитывает в этом на помощь России, сообщил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену

"Эфиопия ожидает помощь из Российской Федерации", - заявил дипломат.

По словам посла, частью такой помощи могли бы стать лабораторное оборудование, комплекты для анализов, защитные средства и другие предметы медицинского назначения.

"Эфиопия - очень большая страна с населением 110 миллионов человек, это не маленькая страна. Мы хотим открыть большое количество лабораторий и разных регионах. Для этих лабораторий очень важно оборудование, диагностические комплекты и одежда для медицинского персонала, и в этом случае помощь очень важна", - отметил он.

Как заявил Тегену, вопрос о предоставлении помощи был согласован главами двух государств. От лица государства дипломат также выразил "большую признательность правительству России и российским гражданам за их борьбу против COVID-19".

Дипломат отметил, что Эфиопия находится на ранней стадии распространения вируса, но делает все, чтобы подготовиться к ухудшению ситуации.

"Мы уверены, что эта угроза неизбежна. Моя страна проводит большую работу, чтобы держать вирус под контролем", - добавил дипломат.

В апреле правительство Эфиопии в связи с пандемией коронавируса объявило о введении режима чрезвычайного положения. По данным на 26 мая, в стране выявлен 701 случай заболевания COVID-19, 6 человек скончались, 167 выздоровели.