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Религия и мировоззрение
2020-05-27T12:23
https://ria.ru/20200527/1572050662.html
Священник: нынешнее законодательство не защищает нерожденного ребенка
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564547647_0:240:2560:1680_1036x0_80_0_0_635d6904d617d51a7273f6e69cb50ea3.jpg
РИА Новости

Священник: нынешнее законодательство не защищает нерожденного ребенка

12:23 27.05.2020
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© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служениюоткрытие кризисного центра для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин "Мамина пристань" . Архангельск
открытие кризисного центра для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мам и беременных женщин Мамина пристань . Архангельск
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Законодательство в отношении искусственного прерывания беременности в частных клиниках зачастую не соблюдается, и именно там вероятнее всего столкнуться с криминальными абортами, заявил РИА Новости ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, комментируя закрытие одной из клиник на юге Москвы.
Ранее Росздравнадзор по результатам проверки запретил работу столичной частной клиники после гибели пациентки во время проведения процедуры искусственного прерывания беременности, помещения клиники были опечатаны. Проведенная проверка выявила многочисленные нарушения в работе медучреждения.
"Это далеко не первый, и уверен, что не последний случай. Частные клиники невозможно проконтролировать с точки зрения соблюдения законодательства. В частности, в поисковых системах частные клиники продолжают рекламировать аборты, не соблюдается неделя тишины, зачастую не ведется никакой профилактики абортов, женщины сразу направляются на аборт", - сказал Лукьянов.
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
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Он напомнил, что в Союзе педиатров России неоднократно заявляли о том, что аборты в частных клиниках должны быть запрещены, так как государство не может в полной мере обеспечить соблюдение законодательства в отношении процедуры. "Именно частные клиники становятся наиболее вероятными местами проведения криминальных абортов - например, на поздних сроках, в день обращения, с использованием запрещенных медикаментов и без регистрации", - считает собеседник агентства.
Представитель патриаршей комиссии также заявил, что любой аборт является "с точки зрения нравственного закона детоубийством", а "текущее законодательство никак не защищает нерожденного ребенка".
"Все попытки Следственного комитета внести в Уголовный кодекс понятие хотя бы "плода человека" наталкиваются на истерику отдельных представителей медицинского сообщества, не желающих нести ответственность за жизнь ребенка до рождения", - заявил священник.
Ранее в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса.
Официальная позиция Русской православной церкви в отношении абортов заключается в их выведении из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), к чему ранее неоднократно призывали патриарх Кирилл и другие представители РПЦ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
Популярные комментарии
Нерождённый - это зародыш, он является физической частью матери. Поэтому закон защищает женщину, которая даже ещё не мать, а только готовится ею стать.
27 мая, 12:43
Адам Ваксель
1110000
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