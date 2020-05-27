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Кравцов рассказал о проекте по обеспечению школьников компьютерами
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РИА Новости

Кравцов рассказал о проекте по обеспечению школьников компьютерами

12:21 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проект "Помоги учиться дома" продолжится и летом, в рамках него школьники, у которых во время перехода на дистанционное обучение возникли проблемы из-за отсутствия техники, могут бесплатно получить компьютер, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он отметил, что проект реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия". На данный момент уже более 300 тысяч компьютеров было передано в семьи учеников, а также были обеспечены техникой 20 тысяч учителей.
"Проект продолжается, будет продолжаться и летом. Вся техника останется в семьях и у учителей", - заявил Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной запуску Минпросвещения и АСИ единой платформы-навигатора по программам дополнительного образования.
Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, программу планируется продолжить до 1 сентября.
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Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Сергей КравцовЕдиная РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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