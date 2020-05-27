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2020-05-27T12:21
https://ria.ru/20200527/1572050603.html
ЕР предложила установить график звонков работникам на удаленке
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РИА Новости

ЕР предложила установить график звонков работникам на удаленке

12:21 27.05.2020
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© Depositphotos / racornУдаленное рабочее место
Удаленное рабочее место
© Depositphotos / racorn
Удаленное рабочее место. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает установить график, по которому работодатель может звонить и писать в мессенджерах сотрудникам, работающим удаленно, эта инициатива стала частью поправок в Трудовой кодекс РФ, рассказал первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее Исаев сообщил РИА Новости, что депутаты ЕР направили председателю правящей в РФ партии Дмитрию Медведеву подготовленный текст поправок в Трудовой кодекс. Внесение их в Госдуму планируется на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.
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"Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника на удаленке. Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график. При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий - когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика - работник сможет на них не реагировать", - цитирует Исаева пресс-служба ЕР.
В соответствии с поправками, сотрудника могут обязать работать сверхурочно в случае острой необходимости, но только с его согласия. В таком случае сверхурочное время работы также должно оплачиваться дополнительно.
В пресс-службе ЕР уточнили, что сейчас экспертную оценку документу дают Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз предпринимателей и промышленников. Общественные приемные ЕР в российских регионах в свою очередь завершают опрос на тему нарушения трудовых прав граждан. Итоги опроса также будут учтены при составлении итогового текста поправок.
Ранее Медведев поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты. По поручению председателя партии правцентр ЕР провел во всех регионах страны онлайн-приемы по трудовым вопросам. За неделю было получено и обработано порядка 6 тысяч обращений граждан, касающихся нарушения их трудовых прав. Часть вопросов были решены оперативно, всем заявителям предоставлена юридическая консультация.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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