В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей

"Неоценимую помощь оказали и очевидцы. Двое жителей области, увидев информацию в социальных сетях, немедленно обратились в полицию. Один из заявителей подвозил женщину до поселка Урик, что позволило сократить географию поиска. Другой мужчина сообщил, что, возможно, видел транспортное средство, в которое садилась разыскиваемая… Менее чем за сутки машина была установлена, после чего сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего ранее не судимого жителя Иркутска", - сказала Волк.