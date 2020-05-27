В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Иркутске с помощью очевидцев задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве матери двоих детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, информация об исчезновении молодой женщины поступила от родственников в дежурную часть полиции вечером 23 мая. Полицейские установили, что 25-летняя иркутянка добиралась из областного центра до села Еловка на попутном транспорте, но до места назначения так и не доехала. Установлением обстоятельств исчезновения женщины занимались порядка 100 человек, среди которых сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД, волонтеры-поисковики.
"Неоценимую помощь оказали и очевидцы. Двое жителей области, увидев информацию в социальных сетях, немедленно обратились в полицию. Один из заявителей подвозил женщину до поселка Урик, что позволило сократить географию поиска. Другой мужчина сообщил, что, возможно, видел транспортное средство, в которое садилась разыскиваемая… Менее чем за сутки машина была установлена, после чего сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего ранее не судимого жителя Иркутска", - сказала Волк.
По оперативным данным, предполагаемый злоумышленник согласился подвезти женщину, которая останавливала на дороге попутный транспорт. Проехав несколько километров, водитель свернул в лесной массив, где изнасиловал и убил попутчицу, после чего спрятал тело и завладел ее имуществом, уточнила Волк.