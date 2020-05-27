Выяснилось, как петербуржцы покупают билеты на международные автобусы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. За два месяца, прошедшие с закрытия границ России со странами ЕС, петербургские туристы продолжили приобретать билеты на будущие автобусные зарубежные поездки, сообщает Lux Express Group.

По данным компании, за это время самое большое число купленных билетов из Санкт-Петербурга в Прибалтику и Финляндию пришлось на рейсы с отправлением на август.

В последний месяц лета из Петербурга за границу хотят поехать 24 процента туристов, оформивших покупку билетов после 19 марта, когда было прекращено регулярное международное автобусное сообщение между Россией и европейскими странами.

23 процента путешественников за это же время купили билеты на сентябрь. В июне хотели бы совершить поездку 22 процента жителей Петербурга.

Остальные приобретенные за последние два месяца билеты приходятся на июль (18 процентов), октябрь (13 процентов).