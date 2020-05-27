Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-27T13:18
https://ria.ru/20200527/1572048077.html
Выяснилось, как петербуржцы покупают билеты на международные автобусы
https://cdn24.img.ria.ru/images/110951/57/1109515778_0:53:1001:616_1036x0_80_0_0_f211326655b1f50eed7fc5aa5ccb6d1f.jpg
РИА Новости

Выяснилось, как петербуржцы покупают билеты на международные автобусы

13:18 27.05.2020
6482
© РИА Новости / Никита КузьминВид на главную улицу Юрмалы
Вид на главную улицу Юрмалы
© РИА Новости / Никита Кузьмин
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. За два месяца, прошедшие с закрытия границ России со странами ЕС, петербургские туристы продолжили приобретать билеты на будущие автобусные зарубежные поездки, сообщает Lux Express Group.
По данным компании, за это время самое большое число купленных билетов из Санкт-Петербурга в Прибалтику и Финляндию пришлось на рейсы с отправлением на август.
В последний месяц лета из Петербурга за границу хотят поехать 24 процента туристов, оформивших покупку билетов после 19 марта, когда было прекращено регулярное международное автобусное сообщение между Россией и европейскими странами.
23 процента путешественников за это же время купили билеты на сентябрь. В июне хотели бы совершить поездку 22 процента жителей Петербурга.
Остальные приобретенные за последние два месяца билеты приходятся на июль (18 процентов), октябрь (13 процентов).
Больше всего билетов из Санкт-Петербурга на ближайшие полгода было куплено в Таллин – 44 процента. В пятерке предпочтений петербургских туристов также Хельсинки, Рига, Вантаа и Нарва.
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
26 мая, 08:00Туризм
На шведский стол и пляж — без маски? Когда откроются российские санатории
6331112
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмПрибалтикаФинляндияТаллин
Рекомендуем
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
В Москве в тестовом режиме разрешат прогулки по графику
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Эксперты выяснили, где планируют отдыхать россияне этим летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
Лента новостейМолния