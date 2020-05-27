Подготовку котельных Подмосковья к отопительному сезону начнут с четверга

МОСКВА, 27 мая – РИА Недвижимость. Власти Московской области не планируют повторно организовывать подачу теплоснабжения в летний период текущего года,сделав упор на подготовку котельных к отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья . Власти Московской области не планируют повторно организовывать подачу теплоснабжения в летний период текущего года,сделав упор на подготовку котельных к отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин

На прошлой неделе пресс-служба министерства энергетики Московской области сообщила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в жилых домах региона будет возобновлена подача отопления. Тепло поступило в большинство домов региона в пятницу вечером. В среду Хромушин заявил, что отопление будет отключено с четверга.

"Мы приняли решение на основании долгосрочного прогноза, который стабильно выше 12-15 градусов среднесуточной температуры, поэтому мы отопление больше включать не будем. Буквально с завтрашнего дня мы начнем ремонт на всем оборудовании, которое есть в Московской области", - сказал Хромушин, отвечая на вопрос о повторном запуске теплоснабжения в летний период.

Он отметил, что ввиду принятых мер у властей региона временной срок для обрисовки труб и наладки системы сократился на месяц.