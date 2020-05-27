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Новости Подмосковья
2020-05-27T11:19
https://ria.ru/20200527/1572046501.html
Подготовку котельных Подмосковья к отопительному сезону начнут с четверга
https://cdn23.img.ria.ru/images/136592/31/1365923152_0:177:3014:1872_1036x0_80_0_0_53ff632a595698525bbfa40351e4d033.jpg
РИА Новости

Подготовку котельных Подмосковья к отопительному сезону начнут с четверга

11:19 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Недвижимость. Власти Московской области не планируют повторно организовывать подачу теплоснабжения в летний период текущего года,сделав упор на подготовку котельных к отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
На прошлой неделе пресс-служба министерства энергетики Московской области сообщила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в жилых домах региона будет возобновлена подача отопления. Тепло поступило в большинство домов региона в пятницу вечером. В среду Хромушин заявил, что отопление будет отключено с четверга.
"Мы приняли решение на основании долгосрочного прогноза, который стабильно выше 12-15 градусов среднесуточной температуры, поэтому мы отопление больше включать не будем. Буквально с завтрашнего дня мы начнем ремонт на всем оборудовании, которое есть в Московской области", - сказал Хромушин, отвечая на вопрос о повторном запуске теплоснабжения в летний период.
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Он отметил, что ввиду принятых мер у властей региона временной срок для обрисовки труб и наладки системы сократился на месяц.
"Всей этой работой мы сейчас будем активно заниматься, чтобы осенью людям дать "надежное" тепло", - добавил Хромушин.
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Новости ПодмосковьяЕвгений Хромушин
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