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2020-05-27T11:18
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В Челябинске возбудили дело на женщину, ударившую полицейского
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РИА Новости

В Челябинске возбудили дело на женщину, ударившую полицейского

11:18 27.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, ударившую сотрудника полиции после его предложения надеть защитную маску в магазине, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, днем 25 мая проводивший рейд сотрудник полиции сделал замечание мужчине, находившемуся в торговом зале продуктового магазина в Челябинске с супругой без масок. Им было предложено надеть маски, но женщина в ответ несколько раз ударила полицейского.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнили в СУСК.
По данным ГУМВД России по региону, в Калининском районе Челябинска участковый уполномоченный полиции увидел местного жителя в общественном месте без маски. Мужчина проигнорировал требование сотрудника полиции ее надеть. При документировании правонарушения родственница мужчины, 1987 года рождения, ударила полицейского.
Распоряжением правительства Челябинской области от 6 мая №288 установлена обязанность граждан с 12 мая и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскКалининский районЧелябинская областьПроисшествия
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