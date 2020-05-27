В Челябинске возбудили дело на женщину, ударившую полицейского

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, ударившую сотрудника полиции после его предложения надеть защитную маску в магазине, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, днем 25 мая проводивший рейд сотрудник полиции сделал замечание мужчине, находившемуся в торговом зале продуктового магазина в Челябинске с супругой без масок. Им было предложено надеть маски, но женщина в ответ несколько раз ударила полицейского.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнили в СУСК.
По данным ГУМВД России по региону, в Калининском районе Челябинска участковый уполномоченный полиции увидел местного жителя в общественном месте без маски. Мужчина проигнорировал требование сотрудника полиции ее надеть. При документировании правонарушения родственница мужчины, 1987 года рождения, ударила полицейского.
Распоряжением правительства Челябинской области от 6 мая №288 установлена обязанность граждан с 12 мая и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования.