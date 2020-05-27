В Челябинске возбудили дело на женщину, ударившую полицейского

По данным СК, днем 25 мая проводивший рейд сотрудник полиции сделал замечание мужчине, находившемуся в торговом зале продуктового магазина в Челябинске с супругой без масок. Им было предложено надеть маски, но женщина в ответ несколько раз ударила полицейского.