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2020-05-27T11:14
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США могут ввести санкции против бизнесменов в Гонконге, считает эксперт
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РИА Новости

США могут ввести санкции против бизнесменов в Гонконге, считает эксперт

11:14 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. США могут ввести персональные санкции против крупных китайских предпринимателей в Гонконге в ответ на действия властей КНР в отношении этого специального административного района Китая, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай", главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал объявить "через пару дней" объявить "мощный" ответ Пекину за действия властей КНР в отношении Гонконга.
"Конечно, со стороны США будут санкции, в данном случае персональные, у них есть этот тип воздействия, когда США вводят санкции против конкретных людей - официальных лиц или частных. В случае с Гонконгом я не исключаю, что более болезненными будут санкции против каких-то крупных предпринимателей, которые лояльны Пекину (в Гонконге таковых много). Набор известен", - сказал Лукьянов РИА Новости.
По его мнению, планируемый Вашингтоном ответ на действия Китая в отношении Гонконга – это еще один из элементов конфронтации между двумя странами в дополнение к обвинениям Пекина в сокрытии фактов о пандемии коронавируса.
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Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытаются помешать реализации торговой сделки между странами.
"Это повод, будут еще и другие поводы. Между США и Китаем разворачивается настоящая, полноценная конфронтация, основное содержание которой – мировое влияние вплоть до выяснения ответа на вопрос "кто в доме хозяин?". Основной массив мер воздействия будет все-таки привязан к обвинениям Китая в бездействии или злонамеренном действии по поводу пандемии. А Гонконг – это хороший довесок", - отметил эксперт.
Лукьянов обратил внимание, что предпосылки к такой конфронтации между США и КНР появились давно. "Достаточно долгое время США старались действовать не очень демонстративно, а Китай уклонялся, выгадывал себе время, уклоняясь от прямого столкновения. Когда пришел Трамп, довольно сильно изменилось американское поведение, а сейчас, когда случилась пандемия со всеми сопутствующими обстоятельствами, усилился нажим с американской стороны, а Китай тоже начал резко отвечать", - указал эксперт.
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Аналитик видит переход американо-китайского противостояния на другой уровень. "А дальше логика – использовать любой повод для давления. Гонконг – повод не новый, там явно ситуация непростая, Китай на каком-то этапе ее упустил, и теперь имеет постоянную головную боль. А сегодняшний мир устроен так, что любая внутренняя проблема крупных стран, претендующих на ведущую роль в мире, становится поводом и источником воздействия со стороны ее конкурентов", - заключил Лукьянов.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен ранее заявил, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.
Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру США подхода к принципу "одна страна, две системы". По его словам, США осуждают внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о нацбезопасности Гонконга.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Кэрри ЛэмДональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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