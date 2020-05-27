В Тамбовской области пять детей заболели COVID-19

За сутки в регионе подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции. "Из них: 32 мужчины, 40 женщин, 5 детей (девочки 3, 8 лет, мальчики 10, 13, 15 лет). Возраст взрослых от 23 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 77 контактных с больными", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2699. Выздоровели 937 пациентов, из них 450 выписаны из стационара, 487 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли девять человек. На госпитализации в данный момент находятся 350 человек, из них у 279 человек пневмония.