В Тамбовской области пять детей заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Две девочки и три мальчика оказались среди 77 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции. "Из них: 32 мужчины, 40 женщин, 5 детей (девочки 3, 8 лет, мальчики 10, 13, 15 лет). Возраст взрослых от 23 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 77 контактных с больными", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2699. Выздоровели 937 пациентов, из них 450 выписаны из стационара, 487 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли девять человек. На госпитализации в данный момент находятся 350 человек, из них у 279 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3761 (из них подтверждённых случаев - 1403, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6121. Выписано из больниц – 864. Всего обследованных лиц - 11096", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.