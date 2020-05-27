В мэрии Оренбурга не получали данных о возбуждении дела на чиновников

УФА, 27 мая – РИА Новости. Следственные органы не уведомляли власти Оренбурга о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении чиновников мэрии, сообщила пресс-служба горадминистрации, комментируя информацию об обысках и выемке документов в мэрии.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и МБУ "Центр организации дорожного движения". Отмечалось, что в октябре 2019 года чиновники приняли акт выполненных работ по муниципальному контракту на установку ограничивающих пешеходных ограждений в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которые на самом деле выполнены не были. Ущерб от действий чиновников оценивается более чем в 8 миллионов рублей.
РИА Новости в областном следкоме сообщали, что следователи провели обыски и выемку документов в мэрии Оренбурга.
"В управлении организации дорожного движения действительно прошла выемка документов, официальных уведомлений о возбуждении каких-либо уголовных дел в отношении должностных лиц администрации города не поступало", - прокомментировали журналистам в пресс-службе горадминистрации.