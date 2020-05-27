Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T11:04
https://ria.ru/20200527/1572045541.html
В мэрии Оренбурга не получали данных о возбуждении дела на чиновников
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564343016_0:194:3072:1922_1036x0_80_0_0_87bd33cdd383b4e677ae32b85fa07e44.jpg
РИА Новости

В мэрии Оренбурга не получали данных о возбуждении дела на чиновников

11:04 27.05.2020
130
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
УФА, 27 мая – РИА Новости. Следственные органы не уведомляли власти Оренбурга о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении чиновников мэрии, сообщила пресс-служба горадминистрации, комментируя информацию об обысках и выемке документов в мэрии.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и МБУ "Центр организации дорожного движения". Отмечалось, что в октябре 2019 года чиновники приняли акт выполненных работ по муниципальному контракту на установку ограничивающих пешеходных ограждений в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которые на самом деле выполнены не были. Ущерб от действий чиновников оценивается более чем в 8 миллионов рублей.
РИА Новости в областном следкоме сообщали, что следователи провели обыски и выемку документов в мэрии Оренбурга.
"В управлении организации дорожного движения действительно прошла выемка документов, официальных уведомлений о возбуждении каких-либо уголовных дел в отношении должностных лиц администрации города не поступало", - прокомментировали журналистам в пресс-службе горадминистрации.
Дмитрий Овсянников
22 мая, 03:04
В Удмуртии рассмотрят дело экс-чиновника Минпромторга о хулиганстве
010000
Обсудить 0
ОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Первая леди США Меланья Трамп
Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
Страница Facebook
В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске возбудили дело на женщину, ударившую полицейского
В Оренбургской области задержаны лица, подозреваемые в совершении убийств
В Оренбуржье задержали подозреваемых в убийстве пяти взрослых и ребенка
На Ямале под грузовиком обрушился деревянный мост
В ЯНАО обрушился мост после попытки водителя проехать по нему
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 219 пациентов с COVID-19
Зал судебных заседаний
В Кировской области вынесли приговор двум мужчинам, избившим врача
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области завели дело на женщину, кусавшую дочь за лицо
Медицинские работники
В Тамбовской области пять детей заболели COVID-19
Вид на Гонконг
США могут ввести санкции против бизнесменов в Гонконге, считает эксперт
Челябинск
Следственные действия проводятся в ведомстве МЭР Челябинской области
Ремонт дороги
Новая дорога появится в Липецкой области
Колизей в Риме
Римский Колизей планируют открыть для туристов 1 июня
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
В Пермском крае арестовали мать, "забывшую" о рождении дочери
Пожарная служба Украины
В Херсонской области неизвестные подожгли здание прокуратуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
Лента новостейМолния