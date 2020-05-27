На Сахалине рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая – РИА Новости. Режим обсервации для приезжающих на Сахалин продлится до появления вакцины от Режим обсервации для приезжающих на Сахалин продлится до появления вакцины от коронавирусной инфекции , заявил в среду губернатор региона Валерий Лимаренко

"Предполагаю, что это протянется еще несколько месяцев. Какая у нас стратегия? Мы рассчитываем, что осенью появится вакцинация, и мы сможем разблокировать этот жесткий режим. Тогда и снимем проблему обсервации", - заявил глава региона в прямом эфире в Telegram-канале.

По словам губернатора, в регионе планируют перейти с 14 дней обязательной обсервации на 4-5 дней, но при условии, что все трудовые мигранты будут прибывать на остров со справками об отсутствии коронавирусной инфекции. Такой документ обязаны предъявить приезжающие на работу в область воздушным и морским транспортом. Справки об отрицательном результате на COVID-19 власти региона планируют проверять на подлинность.

По данным оперштаба, в регионе официально подтвержден 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 47 человек выписаны с выздоровлением, 34 пациента продолжают лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.