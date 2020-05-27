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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:55
https://ria.ru/20200527/1572045012.html
На Сахалине рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155861/34/1558613471_0:0:2754:1549_1036x0_80_0_0_4379546547aca3aca293e9c185c34b33.jpg
РИА Новости

На Сахалине рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

10:55 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая – РИА Новости. Режим обсервации для приезжающих на Сахалин продлится до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявил в среду губернатор региона Валерий Лимаренко.
"Предполагаю, что это протянется еще несколько месяцев. Какая у нас стратегия? Мы рассчитываем, что осенью появится вакцинация, и мы сможем разблокировать этот жесткий режим. Тогда и снимем проблему обсервации", - заявил глава региона в прямом эфире в Telegram-канале.
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По словам губернатора, в регионе планируют перейти с 14 дней обязательной обсервации на 4-5 дней, но при условии, что все трудовые мигранты будут прибывать на остров со справками об отсутствии коронавирусной инфекции. Такой документ обязаны предъявить приезжающие на работу в область воздушным и морским транспортом. Справки об отрицательном результате на COVID-19 власти региона планируют проверять на подлинность.
По данным оперштаба, в регионе официально подтвержден 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 47 человек выписаны с выздоровлением, 34 пациента продолжают лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ.
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В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить область от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолётов, а также дальнобойщики, доставляющие в область грузы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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