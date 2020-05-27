Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T10:26
https://ria.ru/20200527/1572043071.html
Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:0:3024:1700_1036x0_80_0_0_4b3a6b01106b82d4c265124aa2fca337.jpg
РИА Новости

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

10:26 27.05.2020
2249
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минтруд готов рассмотреть консолидированное предложение со стороны работодателей и профсоюзов по вопросу о страховании от безработицы, когда оно поступит, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на отчет Минтруда о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год сообщила, что Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы, если Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) придут к общему мнению.
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
26 мая, 21:31Распространение нового коронавируса
Уровень безработицы в России достиг максимума с апреля 2016 года
"Консолидированной позиции РСПП и ФНПР по указанному вопросу в Минтруд не поступало. В международной практике есть разные примеры решения этого вопроса. В нашей стране механизм страхования от безработицы за счет отчислений не предусмотрен. Когда представителями социального партнерства будет сформирована консолидированная позиция по указанному вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение", - отметили в Минтруде.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред ЕР Андрей Исаев предложили перейти на систему страхования от безработицы. Как отмечают депутаты, кризис показал недостатки текущей модели финансирования пособий по безработице: пособие стало аналогом социальной помощи, имея один источник выплаты - федеральный бюджет, и не учитывало связь с предыдущим статусом занятости.
В ФНПР поддержали предложение о переходе к страхованию от безработицы, отметив, что оно могло бы повысить пособия по безработице в условиях пандемии. По словам заместителя председателя ФНПР Александра Шершукова, в стране уже создавался фонд страхования от безработицы, но был ликвидирован.
Здание Минэкономразвития в Москве
21 мая, 23:08
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
2220260
Обсудить 4
Александр ШершуковРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедерация независимых профсоюзов РоссииАндрей ИсаевМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Единая РоссияСергей НеверовОбщество
Популярные комментарии
А это точно не очередной чей-то бизнес-план для увеличения доходов узкой группы лиц? Никаких подвохов не будет прописано мелким шрифтом в страховке? Точно? Отчисляет представитель т.н. "среднего класса" со своих скудных 20 тыс.руб. месяцами и годами некий процент, теряет работу, далее ему ставят условие согласиться на абсолютно любое предложение по трудоустройству (например, таскать цемент/щебень вручную по 12 часов на жаре за 1 МРОТ в возрасте 60+ лет) и в случае отказа от такого трудоустройства последует отказ в страховке. В качестве версии.
27 мая, 10:42
Вадим Викторович
3400011
А в России разве есть рынок труда?!
27 мая, 11:39
ТЧТатьяна Чувилова
940001
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
Путин поддержал идею о пособиях ИП, потерявших работу после 1 марта
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Доллары США
Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Самолет Су-35С
Эксперт назвал обвинения США в небезопасных действиях Су-35 лукавством
Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Российские рубли
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
Накопительные пенсии в России повысят
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал россиян провести отпуск на Родине
Мэр Москвы Сергей Собянин во время инспектирования строительства станции метро Лианозово
Собянин предложил ввести прогулки по графику
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об отставке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
Лента новостейМолния