Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

"Консолидированной позиции РСПП и ФНПР по указанному вопросу в Минтруд не поступало. В международной практике есть разные примеры решения этого вопроса. В нашей стране механизм страхования от безработицы за счет отчислений не предусмотрен. Когда представителями социального партнерства будет сформирована консолидированная позиция по указанному вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение", - отметили в Минтруде.