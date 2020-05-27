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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:10
https://ria.ru/20200527/1572042265.html
Яровая просит решить проблему жителей ДФО с неиспользованными билетами
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/44/1562444434_0:209:3119:1963_1036x0_80_0_0_7ba77eb83607f15689e882d0fb69c8b0.jpg
РИА Новости

Яровая просит решить проблему жителей ДФО с неиспользованными билетами

10:10 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову с просьбой защитить права дальневосточников, которые уже имели на руках оплаченные работодателем или Пенсионным фондом РФ билеты в отпуск, но не смогли ими воспользоваться из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. 
В соответствии с действующим законодательством и Трудовым кодексом проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям лица имеют право на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года. В отношении работающих компенсация выплачивается работодателем, а в отношении пенсионеров – Пенсионным фондом РФ.  Билеты оплачиваются авансом напрямую по безналичному расчету перевозчику или выдаются в подотчёт гражданину, а в случае непредоставления отчёта у гражданина возникает обязанность возврата денежных средств, пояснила Яровая.
"Учитывая, что в период пандемии коронавирусной инфекции граждане, которые заранее планировали выезд на материк и воспользовались правом на оплату проезда, в силу не зависящих от них обстоятельств не смогли осуществить перелёт, исполнить требования об отчетности не могут по объективным причинам", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.
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При этом, напомнила Яровая, правительством РФ инициированы изменения в закон о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции и предусмотрены особенности изменения и расторжения договора воздушной перевозки пассажира в отдельных случаях. Предполагается, что оплаченная провозная плата будет использована пассажиром для оплаты услуг перевозчика в течение 3 лет с даты отмены рейса с возможной выдачей соответствующего документа – ваучера.
"Таким образом, сложившаяся ситуация требует соответствующей корректировки и уточнения процедур по отчетности граждан, которые получат ваучер. Безусловно, необходимо упредить и не допустить ситуацию, когда работнику или пенсионеру будет предъявлено требование возврата денежных средств, которые по факту у него отсутствуют и ему не возвращались", - подчеркнула зампред ГД.
Яровая также добавила, что дополнительно уже обсудила данные вопросы с министрами с тем, чтобы ускорить рассмотрение обращения и принятие решений в пользу дальневосточников и жителей Крайнего Севера.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнтон КотяковДальний ВостокАрктикаГосдума РФИрина ЯроваяАлександр КозловОбщество
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