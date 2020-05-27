Яровая просит решить проблему жителей ДФО с неиспользованными билетами

В соответствии с действующим законодательством и Трудовым кодексом проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям лица имеют право на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года. В отношении работающих компенсация выплачивается работодателем, а в отношении пенсионеров – Пенсионным фондом РФ. Билеты оплачиваются авансом напрямую по безналичному расчету перевозчику или выдаются в подотчёт гражданину, а в случае непредоставления отчёта у гражданина возникает обязанность возврата денежных средств, пояснила Яровая.

"Учитывая, что в период пандемии коронавирусной инфекции граждане, которые заранее планировали выезд на материк и воспользовались правом на оплату проезда, в силу не зависящих от них обстоятельств не смогли осуществить перелёт, исполнить требования об отчетности не могут по объективным причинам", - приводятся слова Яровой в сообщении ее пресс-службы.

При этом, напомнила Яровая, правительством РФ инициированы изменения в закон о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции и предусмотрены особенности изменения и расторжения договора воздушной перевозки пассажира в отдельных случаях. Предполагается, что оплаченная провозная плата будет использована пассажиром для оплаты услуг перевозчика в течение 3 лет с даты отмены рейса с возможной выдачей соответствующего документа – ваучера.

"Таким образом, сложившаяся ситуация требует соответствующей корректировки и уточнения процедур по отчетности граждан, которые получат ваучер. Безусловно, необходимо упредить и не допустить ситуацию, когда работнику или пенсионеру будет предъявлено требование возврата денежных средств, которые по факту у него отсутствуют и ему не возвращались", - подчеркнула зампред ГД.

Яровая также добавила, что дополнительно уже обсудила данные вопросы с министрами с тем, чтобы ускорить рассмотрение обращения и принятие решений в пользу дальневосточников и жителей Крайнего Севера.