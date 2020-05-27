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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:18
https://ria.ru/20200527/1572039137.html
Около 700 тысяч москвичей проверили на наличие пропуска в транспорте
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571290815_0:0:3154:1775_1036x0_80_0_0_b81a7e9aa35e9c8a47c527a94e0de7c5.jpg
РИА Новости

Около 700 тысяч москвичей проверили на наличие пропуска в транспорте

09:18 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСотрудник московского метро помогает пассажиру пройти через турникеты
Сотрудник московского метро помогает пассажиру пройти через турникеты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 700 тысяч пассажиров метро, МЦД, наземного городского и пригородного ж/д транспорта проверили на наличие пропусков с 22 апреля в Москве, когда проезд стал возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" .
"Наша главная задача – обеспечить безопасность на всём транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков. Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" выявляют нарушителей режима самоизоляции непосредственно в транспорте и вестибюлях станций. С 22 апреля пропуска проверили у 696 тысяч 883 пассажиров метро, МЦД, наземного и пригородного ж/д транспорта", – рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
В метрополитене наличие пропуска определяет система автоматического контроля. Сотрудники мосметро следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, когда проверку проводят "Организатора перевозок".
В наземном транспорте контролёры проверяют пропуска выборочно, на пригороде и Московских центральных диаметрах рейды проводят совместно с транспортной полицией.
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В пресс-службе добавили, что для проверки пропусков контролёры используют планшеты с новейшим программным обеспечением. Они также могут выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома – носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях передаётся в полицию.
"С 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить пропуск на портале mos.ru. Передвижение в столичном общественном транспорте возможно только при наличии пропуска", – напомнил Султанов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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