Около 700 тысяч москвичей проверили на наличие пропуска в транспорте

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 700 тысяч пассажиров метро, МЦД, наземного городского и пригородного ж/д транспорта проверили на наличие пропусков с 22 апреля в Около 700 тысяч пассажиров метро, МЦД, наземного городского и пригородного ж/д транспорта проверили на наличие пропусков с 22 апреля в Москве , когда проезд стал возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" .

"Наша главная задача – обеспечить безопасность на всём транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков. Сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" выявляют нарушителей режима самоизоляции непосредственно в транспорте и вестибюлях станций. С 22 апреля пропуска проверили у 696 тысяч 883 пассажиров метро, МЦД, наземного и пригородного ж/д транспорта", – рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

В метрополитене наличие пропуска определяет система автоматического контроля. Сотрудники мосметро следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, когда проверку проводят "Организатора перевозок".

В наземном транспорте контролёры проверяют пропуска выборочно, на пригороде и Московских центральных диаметрах рейды проводят совместно с транспортной полицией.

В пресс-службе добавили, что для проверки пропусков контролёры используют планшеты с новейшим программным обеспечением. Они также могут выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома – носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях передаётся в полицию.

"С 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить пропуск на портале mos.ru. Передвижение в столичном общественном транспорте возможно только при наличии пропуска", – напомнил Султанов.