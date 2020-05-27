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2020-05-27T09:07
https://ria.ru/20200527/1572038680.html
Глава РКЦ в Израиле рассказал об отборе кандидатов на учебу в России
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РИА Новости

Глава РКЦ в Израиле рассказал об отборе кандидатов на учебу в России

09:07 27.05.2020
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© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Собеседования с израильскими школьниками, желающими учиться в России, удалось в этом году провести до введения ограничений в связи с коронавирусом, часть из них прошли онлайн, сообщил РИА Новости директор Российского Культурного Центра в Тель-Авиве и глава представительства Россотрудничества в Израиле Денис Пархомчук.
"У нас уже который год квота на бесплатное обучение за счет средств федерального бюджета в российских ВУЗах - 60 человек. Традиционно около 80% - это граждане Израиля арабского происхождения. Самые популярные специальности - это лечебное дело, юриспруденция и все, что связано с компьютерами. Тренд последних лет - творческие специальности. Это инверсно израильским школьникам, но пока не так много знают об этом, потому что у всех на слуху возможности обучения по национальному признаку в США, Канаде, Европе. У нас принцип не национальный, у нас принцип - кто лучший, тот и поедет. Мы с каждым годом наращиваем нашу информационную работу на этом треке", - рассказал Пархомчук.
Глава РКЦ отметил, что "в этом году было около 30 заявок от русскоязычных израильтян, у которых корни из бывшего СССР".
"Есть и такие, кто хочет поехать учиться в тот город, где есть родственники и откуда когда-то уехали их родные", - сказал он.
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Пархомчук также рассказал о том, как проходил в этом году отбор кандидатов.
"Каждый год создаётся комиссия, куда входят представители культурного центра, посольства, общественных местных организаций. Первый этап отбора - это мотивационное письмо, анкета. Один из главных критериев - аттестат зрелости и непросто хорошая учеба, но в особенности по предметам, которые подразумевает будущая профессия, то есть если ли ученик идёт на медицинский факультет - должны быть хорошие оценки по химии и биологии", - сообщил глава РКЦ.
"Следующий подэтап - встреча с комиссией, интервью. В этом году мы успели до истории с коронавирусом в конце февраля провести все очные собеседования. Было более ста человек. Хочу отметить, что часть из собеседований проводились онлайн, потому что есть много ребят, которые за свои деньги едут в России учиться на подготовительном факультете, которые не знают русского языка. Они находились в России, и их мы собеседовали онлайн. Третий этап - работа апелляционной комиссии", - добавил он.
Касательно особенностей учебы в этом году Пархомчук сообщил, что "российские ВУЗы готовы к обучению в режиме онлайн, уже сейчас обучение ведётся онлайн".
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"В новом учебном году формат обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Все ВУЗы готовы к обучению онлайн, но будем надеяться, что 1 сентября уже можно будет заезжать учиться в Россию в обычном режиме", - отметил глава РКЦ.
Он отметил, что вопрос не только в открытии границ, но также в нормах для ВУЗов, то есть границы могут открыть, а ВУЗы ещё останутся в режиме онлайн, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Кроме того, глава РКЦ сообщил, что перед отлетом на учебу будущие студенты получают медицинские справки об общем состоянии здоровья, не связанные с коронавирусом.
"Отдельных тестов на коронавирус при отлете не подразумевается. На месте - будет зависть от эпидемиологической ситуации, может быть, будут тесты в аэропорту, может быть в университете, это будут регулировать минздрав и министерство образования", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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