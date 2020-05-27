Митрополия: схиигумен Сергий (Романов) запрещен в священнослужении

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), не переставшего проповедовать после соответствующего указания правящего архиерея, сообщает Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), не переставшего проповедовать после соответствующего указания правящего архиерея, сообщает сайт Екатеринбургской митрополии

В конце апреля Романова, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, лишили права проповедовать после того, как он проклял тех, кто выступает за запрет посещать храмы во время эпидемии коронавируса. В проповеди он призвал прихожан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку", пока не настал голод. Кроме того, священник заявлял, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".

"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова) <…> упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", — говорится в сообщении.

Митрополия также приводит указ митрополита Кирилла от 27 апреля, в котором он напоминает схиигумену Сергию, что неоднократно имел с ним "пастырскую доверительную беседу и с глазу на глаз, и в присутствии других людей" относительно содержания его публичных проповедей и выступлений. "Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", — отметил тогда иерарх.

В указе говорится, что, Романов не может не только "проповедовать и назидать в рамках публичной проповеди и частных духовных советов", но и возглавлять совершение Божественной литургии и сослужить на ней, равно как и совершать другие общественные и частные богослужения, таинства и требы. "Это требование тем более уместно, что вы предпочли уйти за штат клира Екатеринбургской епархии, что само по себе предполагает ограничение прав священнодействия", — отмечалось в документе.

Кроме того, митрополит Кирилл запретил схиигумену принимать исповедь, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея и совершать монашеские постриги.