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Религия и мировоззрение
2020-05-27T12:18
https://ria.ru/20200527/1572038157.html
Митрополия: схиигумен Сергий (Романов) запрещен в священнослужении
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РИА Новости

Митрополия: схиигумен Сергий (Романов) запрещен в священнослужении

08:44 27.05.2020 (обновлено: 12:18 27.05.2020)
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© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"Схиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"
Схиигумен Сергий. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), не переставшего проповедовать после соответствующего указания правящего архиерея, сообщает сайт Екатеринбургской митрополии.
В конце апреля Романова, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, лишили права проповедовать после того, как он проклял тех, кто выступает за запрет посещать храмы во время эпидемии коронавируса. В проповеди он призвал прихожан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку", пока не настал голод. Кроме того, священник заявлял, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
27 апреля, 18:00Религия и мировоззрение
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"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова) <…> упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", — говорится в сообщении.
Митрополия также приводит указ митрополита Кирилла от 27 апреля, в котором он напоминает схиигумену Сергию, что неоднократно имел с ним "пастырскую доверительную беседу и с глазу на глаз, и в присутствии других людей" относительно содержания его публичных проповедей и выступлений. "Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", — отметил тогда иерарх.
В указе говорится, что, Романов не может не только "проповедовать и назидать в рамках публичной проповеди и частных духовных советов", но и возглавлять совершение Божественной литургии и сослужить на ней, равно как и совершать другие общественные и частные богослужения, таинства и требы. "Это требование тем более уместно, что вы предпочли уйти за штат клира Екатеринбургской епархии, что само по себе предполагает ограничение прав священнодействия", — отмечалось в документе.
Кроме того, митрополит Кирилл запретил схиигумену принимать исповедь, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея и совершать монашеские постриги.
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Популярные комментарии
Вообще-то он наговорил на несколько уголовных статей, но церковники у нас "равнее других".
27 мая, 09:20
Адам Ваксель
31210948
Тоталитарная секта эта церковь, у них дисциплина похлеще чем в армии. За мудреными словами скрывается простая фраза. За не исполнение приказа командования, строгий выговор)
27 мая, 09:30
Alexandr Kaltakhchyan
21620026
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