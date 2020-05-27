В Таиланде выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа в Таиланде увеличилось на девять, смертей от инфекции за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы девять случаев заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
По словам Висануйотхина, все новые пациенты – подданные Таиланда. Среди них двое мужчин в возрасте 18 и 27 лет, прибывшие из США, у обоих коронавирус обнаружился в последний день 14-дневного карантина, при последнем тесте.
"Еще один мужчина 34 лет, профессиональный массажист, вернулся из Катара. Это еще один инфицированный за границей массажист среди подданных Таиланда, вывезенных на родину специальными рейсами, таких случаев у нас уже несколько. Еще шесть человек – студенты в возрасте 23–35 лет, вернувшиеся из Саудовской Аравии", - рассказал он.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 27 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3054 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2931 человек, в больницах на лечении находятся 66 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.