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2020-05-27T08:04
https://ria.ru/20200527/1572037450.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

08:04 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЛюди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве
Люди переходят улицу по пешеходному переходу в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосок.
"Мы ожидаем, что в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, но температура в столице плюс 17-19, по области плюс 16-21, по сути своей это близко к норме, чуть ниже многолетних значений", - сказала Волосюк.
Метеоролог также отметил, что ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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ПогодаЦентр "Фобос"Москва
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