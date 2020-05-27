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РИА Наука
2020-05-27T08:00
https://ria.ru/20200527/1572020564.html
Долго и безболезненно. Какие привычки спасут от рака, инсульта и инфаркта
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РИА Новости

Долго и безболезненно. Какие привычки спасут от рака, инсульта и инфаркта

08:00 27.05.2020
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© Fotolia / WisielДевушка на тренировке
Девушка на тренировке
© Fotolia / Wisiel
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Международная команда исследователей выделила четыре привычки, значительно снижающие риск развития хронических заболеваний в пожилом возрасте. Более того, придерживающиеся хотя бы двух из них, как правило, живут на десять лет дольше ровесников. Ранее к похожим выводам независимо друг от друга пришли нидерландские и американские ученые.

Плюс четырнадцать

В Институте медицины и Национальном исследовательском совете (США) установили, что, придерживаясь определенных привычек, можно прожить примерно на 14 лет дольше обычного. Речь идет об активной старости без серьезных хронических заболеваний.
Авторы работы изучили опросы профессиональных медиков за тридцать лет: объектом исследования были 78 тысяч женщин и 45 тысяч мужчин в возрасте от 30 до 75 лет. Больше 42 тысяч уже умерли (первые данные датируются 1979 годом). Те, кто прожил меньше 70 лет, как правило, курили, выпивали (но не злоупотребляли спиртным) или же страдали от лишнего веса.
© Circulation. 2018По данным американских ученых, чем больше полезных привычек у человека, тем выше его шансы дожить до 80 лет без хронических заболеваний
Ожидаемая продолжительность жизни после 50 лет
© Circulation. 2018
По данным американских ученых, чем больше полезных привычек у человека, тем выше его шансы дожить до 80 лет без хронических заболеваний
После пятидесяти исследуемые в среднем жили еще около 25 лет (мужчины) и 29 (женщины). Те же, кто придерживался здорового образа жизни, — 37 и 43 года соответственно. При этом последние реже умирали и от сердечно-сосудистых заболеваний — на 82 процента, и от рака — на 65 процентов.
Под здоровым образом жизни ученые подразумевали правильное питание, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя (не более 15 граммов в день для женщин и 30 граммов для мужчин), контроль за весом (индекс массы тела от 18,5 до 24,9) и физическую активность (не менее получаса в день).
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Десять лет без болезней

Похожие рекомендации по допустимой ежедневной порции алкоголя, контролю веса и необходимости регулярных спортивных тренировок дают американские и нидерландские исследователи. Правда, уточняют, что приверженность здоровому образу жизни подарит человеку не более десяти дополнительных лет.
Специалисты изучили данные о здоровье и продолжительности жизни почти ста тысяч человек и выяснили, что привычки напрямую связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Так, больше всего шансов дожить до преклонных лет и не получить ни одного из этих диагнозов было у отказавшихся от сигарет, крепких спиртных напитков и вредной пищи. У поклонниц здорового образа жизни, как правило, первое хроническое заболевание обнаруживали в 84-летнем возрасте, а у мужчин с полезными привычками — в 81,1 года. Те же, кто себе ни в чем не отказывал, становились диабетиками, сердечниками или онкологическими больными уже к 73,7 и 73 годам соответственно.
Меньше всего на здоровую старость могли рассчитывать курильщики и страдающие ожирением — с индексом массы тела выше 30.
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Секрет долголетия

По мнению международной команды ученых, чтобы встретить старость здоровым и прожить как можно дольше, достаточно следить за весом (ИМТ не выше 25) и придерживаться хотя бы двух правил из трех — не курить, не злоупотреблять алкоголем и регулярно заниматься спортом. Тогда у человека есть все шансы дожить до семидесяти лет, не зная, что такое диабет, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.
Европейские исследования 116 тысяч человек показали: 17 тысяч страдают тяжелыми хроническими заболеваниями.
Ученые выделили четыре фактора, связанных с состоянием здоровья в старости и продолжительностью жизни: индекс массы тела, курение, употребление алкоголя и физическая активность. За каждую привычку участнику исследования присваивали баллы. Если испытуемый никогда не пробовал сигарет, то получал 0 баллов, если бросил — один балл, а если все еще продолжал курить — два балла. Таким образом, каждый доброволец мог заработать на своих вредных и полезных привычках до восьми очков.
© Иллюстрация РИА НовостиИсследователи отмечают: чтобы прожить дольше, достаточно придерживаться лишь двух полезных привычек и контролировать вес
Как предотвратить развитие хронических заболеваний
© Иллюстрация РИА Новости
Исследователи отмечают: чтобы прожить дольше, достаточно придерживаться лишь двух полезных привычек и контролировать вес
Оказалось, что один балл приравнивался примерно к одному дополнительному году без хронических заболеваний. При этом самая здоровая группа участников узнавала о неприятных диагнозах в среднем на десять лет позже, чем добровольцы, злоупотребляющие курением и алкоголем и не следящие за собственным весом. Для мужчин эта разница составила 9,9 года, для женщин — 9,4.
Наиболее эффективной с точки зрения здоровья и продолжительности жизни оказалась комбинация из трех привычек — контроль веса, отказ от сигарет или алкоголя и физическая активность.
Впрочем, рассчитывать на слишком долгую жизнь не стоит, предупреждают американские исследователи. Даже придерживаясь здорового образа жизни и имея доступ к высококлассной медицине, человек вряд ли способен протянуть больше 115 лет. Ученые проанализировали данные о продолжительности жизни в четырех развитых странах — США, Великобритании, Японии и Франции — и пришли к выводу, что долголетие имеет естественные ограничения. Они связаны с генетически запрограммированными этапами становления живого организма: рождением, развитием, размножением, старением и смертью. Поэтому для феноменального долголетия простой заботы о здоровье может оказаться недостаточно.
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