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2020-05-27T11:44
https://ria.ru/20200527/1570951563.html
Психолог рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции
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РИА Новости

Психолог рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции

08:00 27.05.2020 (обновлено: 11:44 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРодители с детьми отдыхают в парке
Родители с детьми отдыхают в парке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Для многих семей с детьми режим самоизоляции стал настоящим испытанием и проверкой на прочность, в первую очередь психологическую. Но специалисты уверены, что не меньшим испытанием может стать и выход из нее, о котором необходимо начать думать заранее. Как наиболее верно подготовить ребенка к выпуску в новый мир, рассказала психолог Галина Шакова.
За минувший месяц тысячи семей оказались в замкнутом пространстве, без школы, садика, дополнительных занятий и развлечений. Родителям не осталось ничего, кроме как взять все функции на себя и волей-неволей узнать все сильные и слабые стороны своих отпрысков.

"Столь концентрированного и ограниченного общения, как в эти недели, многие семьи не имели до сей поры, а значит, и роль детско-родительских отношений усилилась многократно. Поскольку стиль отношений — структура устойчивая, по истечении карантина возможно усиление тех особенностей поведения или черт характера ребенка, которые присутствовали и до этого периода, но сейчас под влиянием ситуации стали более ощутимы", — добавляет Шакова.

Психолог подчеркивает, что тревожные и не слишком социально адаптированные дети рискуют еще больше разувериться в безопасности мира за окном, а это может проявляться, например, в нежелании гулять, общаться с другими детьми, потере интереса к происходящему вне дома.
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"Для них важно сформировать, "освежить" этот интерес, дать четкие правила и руководства к действию, уточнить, что именно ребенку уже можно делать на улице, а с чем пока нужно повременить. Возможно, на первое время стоит придумать совместные занятия или игры, что сделает переход в социум более плавным", — советует она.
Для родителей, чьи дети не слишком хорошо умеют себя контролировать, психолог рекомендует разучить новые правила взаимодействия и вспомнить старые.

"Внимания потребует именно усвоение правил. Помощниками при этом будут терпение и повторение. Также полезно уточнить, как именно ребенок понял информацию, попросить проговорить те или иные правила и, возможно, сделать это не раз", — считает психолог.

Если ребенок имеет склонность к агрессии в поведении, то это качество может проявиться сильнее обычного, виной тому — истощение психики ребенка и окружающих.
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"Дополнительное влияние оказывает невозможность выхода агрессивных импульсов в социально приемлемой форме (бег, спорт, катание на велосипедах и прочее), а также злоупотребление компьютерными играми. При ослаблении карантинных мер и первой возможности выхода на улицу со стороны взрослых потребуется мягкий контроль эмоциональных всплесков ребенка и поэтапное возвращение его физической активности", — поясняет Шакова.
Также она отмечает, что если за время изоляции родители всеми силами старались создать ребенку наилучшие условия, выполняя все пожелания и требования, то при столкновении с внешним миром отпрыску предстоит узнать, что далеко не все его требования воспринимаются и выполняются другими, в том числе и детьми.

"При этом развитии ситуации взрослым стоит напомнить ребенку о необходимости договариваться с другими и не злоупотреблять ролью обиженного. В помощь будут игры, которые изначально имеют четкие правила", — советует она.

Психолог подчеркивает, что перед учащимися стоит двойная задача, особенно если речь идет о классах, где не предусмотрена отмена экзаменов. Подросткам предстоит не только справиться с предэкзаменационным волнением и не допустить белые пятна в знаниях, но и адаптироваться к новым нормам в общении и не впадать при этом в панику.
"Нахождение в затяжном стрессовом состоянии может привести к истощению и срывам, плаксивым или агрессивным состояниям, апатии, потере стремления и веры. Или же, напротив, нестандартный формат и акцент на самообразование может явиться подходящим поводом для оправдания нежелания грызть гранит науки. Родителю и в том, и в другом случае приходится выполнять роль психолога, советчика и администратора. Важно правильно и рационально распределять силы, ставить реальные задачи как в широком смысле, так и в формате одного дня, выделять время на отдых и разгрузку и помнить, что жизнь шире, чем оценки", — разъясняет психолог.
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Она также напоминает родителям детей всех возрастов, что отношение ребенка к происходящему во многом формируется через восприятие взрослого: как родитель ощущает себя в той или иной реальности, такое отношение к этой реальности он и транслирует ребенку.

"Задача взрослого — сформировать свою четкую позицию, учитывая все особенности ситуации, выработать алгоритм своих действий и действий своего ребенка. В данный период времени важно донести до растущего человека правила взаимодействия с миром в понятной, последовательной, логичной и не пугающей форме", — призывает Галина Шакова.

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