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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T21:51
https://ria.ru/20200526/1572031592.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 3,3 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/156098/79/1560987976_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_7eb1f35d3d9030e8a99cd9c9a85d800e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 3,3 тысячи

21:51 26.05.2020
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© Фото : Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент
© Фото : Pixabay / falco
ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 29 по сравнению с утром вторника и достигло 3,29 тысячи, число выздоровевших - на 17, до 2624, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 3261, 14 пациентов скончались, 2607 выздоровели.
"По состоянию на 26 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3290", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 75 новых случаев COVID-19, в понедельник - 51, в воскресенье – 49.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2624. Во вторник из больниц были выписаны 17 человек, в понедельник – 42, в воскресенье – 33. Сейчас на лечении находятся 640 пациентов с COVID-19.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник поручил усилить карантинные меры и увеличить количество тестирований на коронавирус из-за роста числа выявленных заболевших с данной инфекцией в последние дни.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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