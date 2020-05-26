Посол Ирана опроверг информацию о вывозе золота из Венесуэлы

В данный момент на территорию Венесуэлы прибыли два иранских танкера с топливом.

Первое судно, прибывшее к берегам Венесуэлы 23 мая (24 мая по мск), доставило в страну не только топливо, но и оборудование, необходимое для повышения переработки и производства нефти. Всего в Венесуэлу прибудут пять судов из Ирана.