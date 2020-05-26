Посол Ирана опроверг информацию о вывозе золота из Венесуэлы

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.
"Информация о перевозке девяти тонн золота из Венесуэлы в Иран в обмен на топливо на 100% является неправдой, ведь существуют и другие способы клиринга – экспорт нефти в обмен на товары, продукты, кофе, какао и множество другой продукции", - сказал Солтани в интервью телеканалу Al-Alam.
Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа прежде сообщало, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану из-за поставок топлива в Венесуэлу. Кроме того, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ "тонны золота".
В данный момент на территорию Венесуэлы прибыли два иранских танкера с топливом.
Первое судно, прибывшее к берегам Венесуэлы 23 мая (24 мая по мск), доставило в страну не только топливо, но и оборудование, необходимое для повышения переработки и производства нефти. Всего в Венесуэлу прибудут пять судов из Ирана.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона. Танкеры при входе в территориальные воды Венесуэлы сопровождают вооруженные силы латиноамериканской страны.