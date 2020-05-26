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Смоленская область
Смоленская область
2020-05-26T20:00
https://ria.ru/20200526/1572028170.html
Островский: ситуация в смоленском центре "Вишенки" нормализовалась
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РИА Новости

Островский: ситуация в смоленском центре "Вишенки" нормализовалась

20:00 26.05.2020
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© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
СМОЛЕНСК, 26 мая - РИА Новости. Ситуация в геронтологическом центре "Вишенки" в Смоленской области, который с 15 мая из-за вспышки коронавируса был переведен в особый (сменный) режим работы с изоляцией персонала вместе с проживающими в нем гражданами, нормализовалась, сообщил губернатор области Алексей Островский.
Всего из центра в медицинские учреждения были госпитализированы 40 человек.
"Могу констатировать, что принятые меры благоприятно отразились на эпидемиологической ситуации в учреждении. Слаженная работа врачей "Вишенок" во взаимодействии с сотрудниками медицинских организаций города Смоленска помогает справиться с болезнью. Благодаря общим усилиям всех заинтересованных сторон обстановка нормализовалась", - сказал глава региона, который во вторник в режиме видеоконференции провел встречу с с сотрудниками и проживающими в центре "Вишенки", а также в других стационарных учреждений социального обслуживания региона.
Глава региона отметил, что считает победой то, что из числа госпитализированных в организации здравоохранения 17 проживающих уже "одолели" вирус и в минувшие выходные дни вернулись в дом-интернат.
Принявший участие в видеоконференции и.о. директора Вяземского ДИПИ Михаил Шипилов сообщил, что с сегодняшнего дня, в соответствии с предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора, карантин в учреждении снят. Вместе с тем, Роспотребнадзор рекомендовал в обязательном порядке сохранить ряд ограничительных мер -  соблюдение масочного режима, проведение регулярной термометрии, дезинфекции помещений.
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"Стоит понимать, что, говоря образно, нами пока выиграно только одно сражение, COVID-19 "побежден" в Вяземском ДИПИ, но в целом эта "война" еще не окончена", - сказал губернатор.
Островский выразил надежду, что совместными усилиями в ближайшее время удастся снять карантин в "Вишенках". при этом он выразил благодарность коллективу центра и других социальных учреждений "за работу, крепость духа и силу воли".
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Смоленская областьАлексей ОстровскийСмоленская областьОбщество
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