Посольство организовало вывоз группы россиян из Северной Македонии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Посольство России в Северной Македонии организовало вывоз из страны последней группы россиян, не имевших возможности вернуться на родину из-за закрытия границ.
"Двадцать шестого мая посольство организовало вывоз на родину последней группы россиян, оказавшихся в Северной Македонии и не имевших возможность самостоятельно вернуться домой ввиду карантинных ограничений. Таким образом, в Россию были вывезены все находящиеся на территории Северной Македонии граждане, которые выразили такое желание", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.
Посольство выразило благодарность российским, северомакедонским и сербским ведомствам, благодаря которым россияне смогли оказаться на родине.
"Желаем всем нашим соотечественникам, в том числе тем, кто остался в Северной Македонии, крепкого здоровья", - добавили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.