Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T19:29
https://ria.ru/20200526/1572027072.html
Посольство организовало вывоз группы россиян из Северной Македонии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Посольство организовало вывоз группы россиян из Северной Македонии

19:29 26.05.2020
153
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Посольство России в Северной Македонии организовало вывоз из страны последней группы россиян, не имевших возможности вернуться на родину из-за закрытия границ.
"Двадцать шестого мая посольство организовало вывоз на родину последней группы россиян, оказавшихся в Северной Македонии и не имевших возможность самостоятельно вернуться домой ввиду карантинных ограничений. Таким образом, в Россию были вывезены все находящиеся на территории Северной Македонии граждане, которые выразили такое желание", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 18:53Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Киргизии прибыл в Петербург
Посольство выразило благодарность российским, северомакедонским и сербским ведомствам, благодаря которым россияне смогли оказаться на родине.
"Желаем всем нашим соотечественникам, в том числе тем, кто остался в Северной Македонии, крепкого здоровья", - добавили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 14:17Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Боснии и Герцеговины вылетел в Россию
310005
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСеверная МакедонияВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 761
Юрий Бездудный
Врио главы НАО призвал не спешить с референдумом об объединении регионов
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines
Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Число умерших пациентов с COVID-19 в Британии превысило 37 тысяч
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
В Кузбассе штормовой ветер повредил кровли и повалил деревья
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Минтранс порекомендовал пассажирам автобусов чаще менять маски
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
В ОДКБ отметили роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель тамбовского села убил 101-летнего ветерана топором
Лаборатория Лугара в Грузии
США не сообщают России о деятельности в лаборатории Лугара в Грузии
Белая медведица Умка-Аяны в Московском зоопарке. 16 августа 2018
В Бельгии в зоопарке белый медведь поиграл со смотрителем в бассейне
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом пять рублей
Россияне назвали желаемый размер финансовой подушки безопасности
Моноклональные антитела
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния