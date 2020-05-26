Число умерших пациентов с COVID-19 в Британии превысило 37 тысяч

ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 134, до 37 048 человек, количество выявленных новых заражений - на 2004, до 265 227 человек, сообщил минздрав страны.
Накануне в Британии умер 121 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1625.
Понедельник был в Британии выходным днем. Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система оповещения не работает в полную силу, однако в последние недели и количество заражений, и количество смертей стабильно снижаются.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.