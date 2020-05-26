Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T19:21
https://ria.ru/20200526/1572026699.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Британии превысило 37 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635038_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_1cc55bfff06f810ea6b553416a744c69.jpg
РИА Новости

Число умерших пациентов с COVID-19 в Британии превысило 37 тысяч

19:20 26.05.2020 (обновлено: 19:21 26.05.2020)
366
© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 134, до 37 048 человек, количество выявленных новых заражений - на 2004, до 265 227 человек, сообщил минздрав страны.
Накануне в Британии умер 121 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1625.
Понедельник был в Британии выходным днем. Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система оповещения не работает в полную силу, однако в последние недели и количество заражений, и количество смертей стабильно снижаются.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
720102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 761
Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 73
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 121
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118
Ситуация в Турции в связи COVID-19
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 948
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США зафиксировали более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Лаборатория Лугара в Грузии
США не сообщают России о деятельности в лаборатории Лугара в Грузии
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Джоан Роулинг объявила дату выхода новой книги для детей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"
Компрессорная станция
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния