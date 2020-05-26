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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:45
https://ria.ru/20200526/1572025203.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

18:45 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 70 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2121, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2051.
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"За 26 мая в Ульяновской области зарегистрировано 70 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2121 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из общего числа случаев заболевания 693 случая (32,67%) подтверждено у людей старше 50 лет, 646 (30,46%) - у людей от 30 до 49 лет, 383 (18,06%) - у людей старше 65 лет.
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По информации Роспотребнадзора, в легкой форме коронавирус протекает у 45,97% заболевших (975 случаев), состояние средней степени тяжести у 18,76% заболевших (398 случаев), тяжелое состояние - у 1,04% (22 случая), бессимптомно болеют 22,86% заразившихся (726 человек).
Из общего числа заразившихся 551 человек выздоровел, семь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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