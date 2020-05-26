В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 70 жителей Ульяновской области , общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2121, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2051.

"За 26 мая в Ульяновской области зарегистрировано 70 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2121 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из общего числа случаев заболевания 693 случая (32,67%) подтверждено у людей старше 50 лет, 646 (30,46%) - у людей от 30 до 49 лет, 383 (18,06%) - у людей старше 65 лет.

По информации Роспотребнадзора, в легкой форме коронавирус протекает у 45,97% заболевших (975 случаев), состояние средней степени тяжести у 18,76% заболевших (398 случаев), тяжелое состояние - у 1,04% (22 случая), бессимптомно болеют 22,86% заразившихся (726 человек).

Из общего числа заразившихся 551 человек выздоровел, семь скончались.