Лавров обсудил с представителем Ливии обстановку в стране

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с председателем палаты депутатов Ливии Агилой Салехом ситуацию в стране в условиях вооруженного противостояния, сообщили в МИД России.
Телефонный разговор Лаврова с Салехом состоялся 26 мая по инициативе ливийской стороны.
"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии в условиях продолжающегося вооруженного противостояния между восточным и западным военно-политическими лагерями страны. С обеих сторон акцентировались бесперспективность попыток силового решения кризиса, необходимость безотлагательного запуска конструктивного диалога с участием всех ливийских политических сил", - говорится в сообщении министерства.
В этом контексте Лавров выразил поддержку озвученной Салехом 23 апреля инициативы, предполагающей немедленное прекращение боевых действий и активизацию межливийских переговоров с целью выработки компромиссных решений имеющихся проблем и формирования единых органов власти в стране, отметили в ведомстве.