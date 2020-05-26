Лавров обсудил с представителем Ливии обстановку в стране

"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии в условиях продолжающегося вооруженного противостояния между восточным и западным военно-политическими лагерями страны. С обеих сторон акцентировались бесперспективность попыток силового решения кризиса, необходимость безотлагательного запуска конструктивного диалога с участием всех ливийских политических сил", - говорится в сообщении министерства.