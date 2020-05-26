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2020-05-26T17:21
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Лавров обсудил с представителем Ливии обстановку в стране
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РИА Новости

Лавров обсудил с представителем Ливии обстановку в стране

17:21 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с председателем палаты депутатов Ливии Агилой Салехом ситуацию в стране в условиях вооруженного противостояния, сообщили в МИД России.
Телефонный разговор Лаврова с Салехом состоялся 26 мая по инициативе ливийской стороны.
"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии в условиях продолжающегося вооруженного противостояния между восточным и западным военно-политическими лагерями страны. С обеих сторон акцентировались бесперспективность попыток силового решения кризиса, необходимость безотлагательного запуска конструктивного диалога с участием всех ливийских политических сил", - говорится в сообщении министерства.
В этом контексте Лавров выразил поддержку озвученной Салехом 23 апреля инициативы, предполагающей немедленное прекращение боевых действий и активизацию межливийских переговоров с целью выработки компромиссных решений имеющихся проблем и формирования единых органов власти в стране, отметили в ведомстве.
Обсуждались также некоторые международные аспекты ливийского урегулирования, в том числе перспективы реализации решений международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине 19 января, и закрепившей их резолюции 2510 СБ ООН, добавили в МИД РФ.
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