Трансляция "Бессмертного полка онлайн" подходит к завершению

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уже более двух миллионов героев прошли в виртуальном строю – проект "Бессмертный полк онлайн" приближается к заключительному этапу, и до конца недели трансляция завершится. Всего в ходе онлайн-шествия будет показано порядка 2,7 миллиона фотографий и записей об участниках войны, сообщают организаторы акции.

Модераторы уже проверили почти все присланные в проект заявки, но часть из них была отправлена на доработку. На сегодняшний день для повторной модерации ожидается более 190 тысяч анкет.

Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

По ее словам, осталось допроверить менее тысячи заявок.

"Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия, чтобы все герои прошли в онлайн-строю", – подчеркнула она.

За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединились к трансляции на сайте "Бессмертного полка России" www.polkrf.ru , "Международного Бессмертного полка" www.polk.press , а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и онлайн-кинотеатре Okko.

Участники "Бессмертного полка онлайн" обязательно получают оповещения, когда именно можно увидеть их героев в онлайн-шествии.

Если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте "Бессмертного полка России" предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу.