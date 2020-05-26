В Самарской области проверяют данные о невыплатах надбавок медикам

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Самарской области проводит проверку после публикаций о том, что сотрудникам скорой в Тольятти не выплатили надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в социальных сетях было опубликовано открытое письмо федеральным и региональным властям от диспетчеров тольяттинской станции скорой помощи. По их словам, из-за низкой зарплаты и нехватки кадров им приходится также выезжать на вызовы, но руководство подстанции якобы не выдает средства защиты, объясняя это тем, что у диспетчеров нет прямого физического контакта с больными COVID-19. Авторы письма также утверждают, что им не были выплачены федеральные надбавки за работу с заразившимися коронавирусом.

"Прокуратура Самарской области организовала проверку о возможном нарушении прав медицинских работников тольяттинской станции скорой помощи. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

В минздраве Самарской области сообщили, что те, кто по совместительству работает на вызовах, в полном объеме обеспечены защитными костюмами и респираторами, данные сотрудники не работали с больными коронавирусом, поэтому им не предусмотрены федеральные выплаты. В то же время, по данным ведомства, все сотрудники скорой, в том числе диспетчеры, получили единовременную выплату из бюджета региона. Отмечается также, что все сотрудники тольяттинской скорой, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, федеральные выплаты получили. В минздраве подчеркнули, что диспетчеры принимают вызовы в отдельно стоящем здании, они обеспечены масками, каждые 2-3 часа проводится дезинфекция помещений.