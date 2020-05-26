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2020-05-26T16:17
https://ria.ru/20200526/1572015390.html
В Самарской области проверяют данные о невыплатах надбавок медикам
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РИА Новости

В Самарской области проверяют данные о невыплатах надбавок медикам

16:17 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи в коридоре Университетской клинической больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в коридоре Университетской клинической больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура Самарской области проводит проверку после публикаций о том, что сотрудникам скорой в Тольятти не выплатили надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в социальных сетях было опубликовано открытое письмо федеральным и региональным властям от диспетчеров тольяттинской станции скорой помощи. По их словам, из-за низкой зарплаты и нехватки кадров им приходится также выезжать на вызовы, но руководство подстанции якобы не выдает средства защиты, объясняя это тем, что у диспетчеров нет прямого физического контакта с больными COVID-19. Авторы письма также утверждают, что им не были выплачены федеральные надбавки за работу с заразившимися коронавирусом.
"Прокуратура Самарской области организовала проверку о возможном нарушении прав медицинских работников тольяттинской станции скорой помощи. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
В минздраве Самарской области сообщили, что те, кто по совместительству работает на вызовах, в полном объеме обеспечены защитными костюмами и респираторами, данные сотрудники не работали с больными коронавирусом, поэтому им не предусмотрены федеральные выплаты. В то же время, по данным ведомства, все сотрудники скорой, в том числе диспетчеры, получили единовременную выплату из бюджета региона. Отмечается также, что все сотрудники тольяттинской скорой, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, федеральные выплаты получили. В минздраве подчеркнули, что диспетчеры принимают вызовы в отдельно стоящем здании, они обеспечены масками, каждые 2-3 часа проводится дезинфекция помещений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьТольятти
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