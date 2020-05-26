Первый замглавы МИД обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с новым послом Литвы в Москве Эйтвидасом Баярунасом российско-литовские отношения, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что Титов во вторник принял прибывшего нового посла Литвы в России Баярунаса, который вручил копии верительных грамот.
"В ходе беседы обсуждено текущее состояние российско-литовских отношений. Внимание главы литовской дипмиссии обращено на то, что их нынешняя деградация вызвана позицией литовских властей, которые проводят в отношении России недружественную политику, в том числе в рамках ЕС и НАТО. Такой подход создает препятствия для развития добрососедского диалога", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что стороны рассмотрели некоторые направления двустороннего сотрудничества, где "при наличии доброй воли" можно найти решения на основе взаимных интересов, включая экономику и культурно-гуманитарную сферу. "Затрагивались также отдельные региональные темы в контексте начинающегося председательства Литвы в Совете государств Балтийского моря", - добавили в ведомстве.