Первый замглавы МИД обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с новым послом Литвы Москве Эйтвидасом Баярунасом российско-литовские отношения, сообщает МИД РФ.

Уточняется, что Титов во вторник принял прибывшего нового посла Литвы в России Баярунаса, который вручил копии верительных грамот.

"В ходе беседы обсуждено текущее состояние российско-литовских отношений. Внимание главы литовской дипмиссии обращено на то, что их нынешняя деградация вызвана позицией литовских властей, которые проводят в отношении России недружественную политику, в том числе в рамках ЕС и НАТО. Такой подход создает препятствия для развития добрососедского диалога", - говорится в сообщении.