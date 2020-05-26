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2020-05-26T16:14
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Первый замглавы МИД обсудил с послом Литвы двусторонние отношения
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РИА Новости

Первый замглавы МИД обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

16:14 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с новым послом Литвы в Москве Эйтвидасом Баярунасом российско-литовские отношения, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что Титов во вторник принял прибывшего нового посла Литвы в России Баярунаса, который вручил копии верительных грамот.
"В ходе беседы обсуждено текущее состояние российско-литовских отношений. Внимание главы литовской дипмиссии обращено на то, что их нынешняя деградация вызвана позицией литовских властей, которые проводят в отношении России недружественную политику, в том числе в рамках ЕС и НАТО. Такой подход создает препятствия для развития добрососедского диалога", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что стороны рассмотрели некоторые направления двустороннего сотрудничества, где "при наличии доброй воли" можно найти решения на основе взаимных интересов, включая экономику и культурно-гуманитарную сферу. "Затрагивались также отдельные региональные темы в контексте начинающегося председательства Литвы в Совете государств Балтийского моря", - добавили в ведомстве.
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