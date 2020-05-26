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Туризм
2020-05-26T16:14
https://ria.ru/20200526/1572015024.html
В Гонконге хотят создать "туристические пузыри" с соседними странами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571799025_142:401:3071:2048_1036x0_80_0_0_bfdea36db0b8d6e1ee93519028765fb9.jpg
РИА Новости

В Гонконге хотят создать "туристические пузыри" с соседними странами

16:14 26.05.2020
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© AP Photo / Vincent YuЛюди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Совет по туризму Гонконга объявил о начале второго этапа восстановления отрасли путешествий, так как эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, сообщает TTG Asia.
Сначала с середины июня в Гонконге начнется стимулирование внутреннего туризма. Следующий этап — привлечение гостей из стран с низким уровнем риска, потом — полное возобновление поездок на международном уровне.
По словам исполнительного директора компании по борьбе с пандемией Дэйна Ченга, город опережает график борьбы с коронавирусом и теперь должен двигаться к созданию “туристических пузырей” с соседними странами, которые разделяют успех Гонконга в сдерживании эпидемии.
Он пояснил, что между городами и странами могут быть заключены двусторонние или многосторонние соглашения для установления стандартов и протоколов о поездках в регионе. "Любые договоренности будут зависеть от карантинных, туристических и иммиграционных мер введенных Гонконгом и другими рынками”, — сказал он.
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По его словам, потенциальные партнеры в регионе — это Макао, Южная Корея, Таиланд и Китай. Для возобновления дальнемагистральных путешествий понадобиться больше времени, так как США и Европа все еще находятся на разных стадиях карантина и закрытия границ.
Пока Гонконг запустил компанию Hello Hong Kong направленную на то, чтобы побудить местных жителей путешествовать по своему родному городу и исследовать его. Если внутренний туризм будет процветать, это даст положительный сигнал международным гостям, что здесь безопасно.
Кампания рекомендует шесть тематических маршрутов по малоизвестным туристическим местам. Также работает универсальная платформа ресторанов, магазинов и развлечений, включающая более 11 тысяч предложений.
Хотя кампания Hello Hong Kong нацелена на местных жителей, когда возобновятся международные поездки, будут запущены и специальные турпакеты для иностранцев.
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