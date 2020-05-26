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Туризм
2020-05-26T16:10
https://ria.ru/20200526/1572014825.html
Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России
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РИА Новости

Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России

16:10 26.05.2020
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CC BY 4.0 / VitVit / Řeporyjské náměstíПражский район Ржепорие
Пражский район Ржепорие
CC BY 4.0 / VitVit / Řeporyjské náměstí
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Чехии стартовал заключительный этап смягчения карантинных мер, сообщает АТОР.
Как рассказала Алена Кудилкова, руководитель российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики, отменено постоянное ношение защитных масок на улице, но в общественных местах и транспорте масочный режим пока сохранится. Открываются театры, кинотеатры, гостиницы. Размещаться в отелях на первых порах будет разрешено только по одному человеку в номере.
С сегодняшнего дня, 26 мая, в Чехии открыты все пункты пересечения границ с Германией и Австрией.
С 15 июня страна намерена принимать путешественников из Австрии и Словакии, с 1 июля въезд планируется разрешить туристам из Хорватии и Греции. Что касается России, то сроки открытия границ пока не определены и будут зависеть от эпидемиологического статуса.
Когда в нашей стране заработают консульства и визовые центры Чехии пока тоже неизвестно. Вероятно, это произойдет к середине июня.
Алена Кудилкова напомнила, что при въезде в Чешскую Республику сейчас необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее, чем за четыре дня до въезда в страну, либо проходить 14-дневный карантин. Пройти обследование можно и в самой в Чехии, в стране работает 80 лабораторий. Тест стоит около шести тысяч рублей, готовность – за несколько часов.
Тель-Авив
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