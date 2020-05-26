Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Чехии стартовал заключительный этап смягчения карантинных мер, В Чехии стартовал заключительный этап смягчения карантинных мер, сообщает АТОР.

Как рассказала Алена Кудилкова, руководитель российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики, отменено постоянное ношение защитных масок на улице, но в общественных местах и транспорте масочный режим пока сохранится. Открываются театры, кинотеатры, гостиницы. Размещаться в отелях на первых порах будет разрешено только по одному человеку в номере.

С сегодняшнего дня, 26 мая, в Чехии открыты все пункты пересечения границ с Германией и Австрией.

С 15 июня страна намерена принимать путешественников из Австрии и Словакии, с 1 июля въезд планируется разрешить туристам из Хорватии и Греции. Что касается России, то сроки открытия границ пока не определены и будут зависеть от эпидемиологического статуса.

Когда в нашей стране заработают консульства и визовые центры Чехии пока тоже неизвестно. Вероятно, это произойдет к середине июня.