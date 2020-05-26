В Ливане обстреляли финский военный патруль

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Финский военный патруль, входящий в состав временных сил ООН в Финский военный патруль, входящий в состав временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), обстреляли и закидали камнями в понедельник вечером, никто не пострадал, автомобили получили повреждения, сообщили во вторник сухопутные войска Финляндии

В понедельник вечером толпа местных жителей остановила финских миротворцев, которые проводили патрульную миссию в своем районе операции на юге Ливана. "Движение патруля было заблокировано транспортными средствами. Толпа вела себя угрожающе, бросая камни в автомобили и разбивая боковые зеркала. Несколько человек также произвели выстрелы из пистолета. Один из выстрелов попал в финский патрульный автомобиль", - говорится в сообщении.

Финским военным удалось оттеснить автомобили, блокировавшие дорогу. "Миротворцы не покидали транспортных средств и не применяли силу", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в понедельник толпа людей, выкрикивающих угрозы, собралась у наблюдательного пункта, где находились финские военные. "Ситуация успокоилась и толпа рассеялась, когда на место происшествия прибыли Ливанские вооруженные силы. Финский патруль вернулся на свою базу в понедельник вечером в сопровождении Ливанских вооруженных сил около 10 часов вечера", - сообщили сухопутные войска.

В состав патруля входили три бронемашины и 12 человек. Люди не пострадали, автомобили получили повреждения.