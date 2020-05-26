В Ливане обстреляли финский военный патруль

В понедельник вечером толпа местных жителей остановила финских миротворцев, которые проводили патрульную миссию в своем районе операции на юге Ливана. "Движение патруля было заблокировано транспортными средствами. Толпа вела себя угрожающе, бросая камни в автомобили и разбивая боковые зеркала. Несколько человек также произвели выстрелы из пистолета. Один из выстрелов попал в финский патрульный автомобиль", - говорится в сообщении.
Финским военным удалось оттеснить автомобили, блокировавшие дорогу. "Миротворцы не покидали транспортных средств и не применяли силу", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в понедельник толпа людей, выкрикивающих угрозы, собралась у наблюдательного пункта, где находились финские военные. "Ситуация успокоилась и толпа рассеялась, когда на место происшествия прибыли Ливанские вооруженные силы. Финский патруль вернулся на свою базу в понедельник вечером в сопровождении Ливанских вооруженных сил около 10 часов вечера", - сообщили сухопутные войска.
В состав патруля входили три бронемашины и 12 человек. Люди не пострадали, автомобили получили повреждения.
Начавшаяся в 1978 году операция ВСООНЛ под руководством ООН заключается в обеспечении стабильности и безопасности в этом районе. Финляндия участвует в операции более четырех десятилетий. Около 200 финских миротворцев, которые в настоящее время служат в Ливане, являются частью резерва командующего временными силами, возглавляемого Францией. Важнейшими задачами операции являются контроль демаркационной линии между Ливаном и Израилем, поддержка ливанских вооруженных сил и оказание помощи населению.