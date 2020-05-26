Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T15:48
https://ria.ru/20200526/1572012446.html
В Ливане обстреляли финский военный патруль
https://cdn21.img.ria.ru/images/155802/99/1558029949_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_508c413da247ba6c0db16e2e5daea767.jpg
РИА Новости

В Ливане обстреляли финский военный патруль

15:48 26.05.2020
304
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВоеннослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL)
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL). Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Финский военный патруль, входящий в состав временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), обстреляли и закидали камнями в понедельник вечером, никто не пострадал, автомобили получили повреждения, сообщили во вторник сухопутные войска Финляндии.
В понедельник вечером толпа местных жителей остановила финских миротворцев, которые проводили патрульную миссию в своем районе операции на юге Ливана. "Движение патруля было заблокировано транспортными средствами. Толпа вела себя угрожающе, бросая камни в автомобили и разбивая боковые зеркала. Несколько человек также произвели выстрелы из пистолета. Один из выстрелов попал в финский патрульный автомобиль", - говорится в сообщении.
Президент Ливана Мишель Аун
4 мая, 12:00
Мишель Аун: Ливан рассчитывает на помощь России в экономике и медицине
Финским военным удалось оттеснить автомобили, блокировавшие дорогу. "Миротворцы не покидали транспортных средств и не применяли силу", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в понедельник толпа людей, выкрикивающих угрозы, собралась у наблюдательного пункта, где находились финские военные. "Ситуация успокоилась и толпа рассеялась, когда на место происшествия прибыли Ливанские вооруженные силы. Финский патруль вернулся на свою базу в понедельник вечером в сопровождении Ливанских вооруженных сил около 10 часов вечера", - сообщили сухопутные войска.
В состав патруля входили три бронемашины и 12 человек. Люди не пострадали, автомобили получили повреждения.
Начавшаяся в 1978 году операция ВСООНЛ под руководством ООН заключается в обеспечении стабильности и безопасности в этом районе. Финляндия участвует в операции более четырех десятилетий. Около 200 финских миротворцев, которые в настоящее время служат в Ливане, являются частью резерва командующего временными силами, возглавляемого Францией. Важнейшими задачами операции являются контроль демаркационной линии между Ливаном и Израилем, поддержка ливанских вооруженных сил и оказание помощи населению.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
14 мая, 19:33
ООН призвала Ливан и Израиль избегать напряженности в пограничной зоне
1102111
Обсудить 0
ФинляндияООНИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Боец спецподразделения в Багдаде
Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране вступил в силу закон о противодействии Израилю
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас готов приехать в Москву на Парад Победы, заявил посол
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Появилось видео пролета Су-30 и F-16 над иранским танкером
Станислав Зась
ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Флаги стран ОДКБ
В ОДКБ задумались о представлении организации в ООН
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
Страны ОДКБ планируют провести крупные учения в Таджикистане
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал обмен резкими заявлениями между США и Китаем
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцинам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров обсудил с представителем Ливии обстановку в стране
Учения Кавказ
Учения "Кавказ-2020" и форум "Армия-2020" не отменят из-за коронавируса
Самолет Boeing OC-135B
МИД назвал условие для допуска миссии "открытого неба" к границам Кавказа
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
В ОДКБ есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя ШОС и СНГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния