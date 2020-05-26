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2020-05-26T15:34
https://ria.ru/20200526/1572011294.html
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу Минобороны по делу "евромайдана"
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РИА Новости

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу Минобороны по делу "евромайдана"

15:34 26.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой МинобороныМинистр обороны Украины Павел Лебедев
Министр обороны Украины Павел Лебедев
© Фото : предоставлено пресс-службой Минобороны
КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу "евромайдана", сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора страны.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава минобороны Павел Лебедев и экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича и других чиновников по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.
"Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 год в центральной части Киева", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, такое решение суда дает возможность инициировать процедуру его экстрадиции.
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Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. По данным украинских СМИ, Лебедев после смены власти на Украине в 2014 году уехал в Россию.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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ЕвромайданАлександр ЯкименкоПавел ЛебедевЮрий ЛуценкоКиевУкраинаВ мире
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