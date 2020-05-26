Путин оценил работу российских военных врачей за рубежом

Президент отметил, что сейчас представители министерства работают в Дагестане и других регионах России. Он подчеркнул, что специалисты Минобороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции.

"Также четко была решена задача и по развертыванию 16-и многопрофильных медицинских центров в субъектах Федерации. Уверен, что такие современные госпитали в срок - как и была поставлена задача - будут открыты в Дагестане, в Воронежской области", - добавил Путин.