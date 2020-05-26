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2020-05-26T15:27
https://ria.ru/20200526/1572008388.html
Путин оценил работу российских военных врачей за рубежом
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РИА Новости

Путин оценил работу российских военных врачей за рубежом

15:27 26.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военные врачи проявили себя с самой лучшей стороны, в том числе при оказании помощи в борьбе с коронавирусом за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь хотел бы отметить профессиональную работу личного состава Вооруженных сил. С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, еще ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса", - заявил Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу, которая состоялась во вторник по видеосвязи.
Президент отметил, что сейчас представители министерства работают в Дагестане и других регионах России. Он подчеркнул, что специалисты Минобороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции.
"Также четко была решена задача и по развертыванию 16-и многопрофильных медицинских центров в субъектах Федерации. Уверен, что такие современные госпитали в срок - как и была поставлена задача - будут открыты в Дагестане, в Воронежской области", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуСербияБосния и ГерцеговинаИталияКоронавирус COVID-19Владимир Путин
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