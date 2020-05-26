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Религия и мировоззрение
2020-05-26T18:22
https://ria.ru/20200526/1572007782.html
"Футуристический" храм в Москве планируют начать в 2020 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572005921_0:326:2481:1722_1036x0_80_0_0_dc2fecbedb8d1c54894b804c58823dc1.jpg
РИА Новости

"Футуристический" храм в Москве планируют начать в 2020 году

18:22 26.05.2020
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© пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресинапроект храма священномученика Игнатия Богоносца (Москва)
проект храма священномученика Игнатия Богоносца (Москва)
© пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Храм святого Игнатия Богоносца в стиле "лаконичного футуризма" начнут строить на Верейской улице, как ожидается, в четвертом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба депутата Госдумы Владимир Ресина, куратора программы строительства православных храмов в Москве, а также советника мэра столицы и патриарха Кирилла по вопросам строительства.
"Выйти на площадку строительства уникального храма строители планируют в четвертом квартале 2020 года", - сказано в сообщении.
Храм в честь священномученика Игнатия Богоносца в мае стал победителем международного конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form в номинации "Проект". Прообразом для храма послужила знаменитая церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде, построенная в XIV веке - тогда применяли минимальное количество декоративных элементов. Ранее проект одобрила Москомархитектура и Московская патриархия. Храм рассчитан на 500 человек.
"То, что этот проект появился, - маленькое чудо. Архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали. Одной из особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь", - сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее один из авторов проекта Валерий Лизунов сообщил РИА Новости, что строительство храма начнется, предположительно, этой осенью.
Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, Архитекторы А.Р.Е.А.Л., номинация Unbuilt Work
14 мая, 23:24Религия и мировоззрение
Проекты-победители конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form14 мая в Лос-Анджелесе должна была пройти очередная церемония награждения победителей конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form, в котором победили (в номинации "Проект") создатели храма св. Игнатия Богоносца на Верейской улице. Сама церемония из-за пандемии была отменена, но не ее итоги. Все победители конкурса - в фотоленте Ria.ru.
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Религия и мировоззрениеРелигияСергей Кузнецов (архитектор)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир РесинОбщество
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