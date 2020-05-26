"Футуристический" храм в Москве планируют начать в 2020 году

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Храм святого Игнатия Богоносца в стиле "лаконичного футуризма" начнут строить на Верейской улице, как ожидается, в четвертом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба депутата Госдумы Владимир Ресина, куратора программы строительства православных храмов в Москве, а также советника мэра столицы и патриарха Кирилла по вопросам строительства.

"Выйти на площадку строительства уникального храма строители планируют в четвертом квартале 2020 года", - сказано в сообщении.

Храм в честь священномученика Игнатия Богоносца в мае стал победителем международного конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form в номинации "Проект". Прообразом для храма послужила знаменитая церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде, построенная в XIV веке - тогда применяли минимальное количество декоративных элементов. Ранее проект одобрила Москомархитектура и Московская патриархия. Храм рассчитан на 500 человек.

"То, что этот проект появился, - маленькое чудо. Архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали. Одной из особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь", - сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.