В Новосибирской области около 40 тысяч человек остались без электричества

Как отмечается, 26 мая с 9.43 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25 м/с) в Новосибирской области происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.