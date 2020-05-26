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2020-05-26T14:31
https://ria.ru/20200526/1572005072.html
В Новосибирской области около 40 тысяч человек остались без электричества
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РИА Новости

В Новосибирской области около 40 тысяч человек остались без электричества

14:05 26.05.2020 (обновлено: 14:31 26.05.2020)
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CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка
CC0 / ehendel /
Лампочка. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 40,6 тысячи человек в Новосибирской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
Как отмечается, 26 мая с 9.43 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25 м/с) в Новосибирской области происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 40 600 человек) ", – говорится в сообщении министерства.
Температура наружного воздуха составляет 27 градусов тепла. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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