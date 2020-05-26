В Новосибирской области около 40 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 40,6 тысячи человек в Новосибирской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
Как отмечается, 26 мая с 9.43 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 25 м/с) в Новосибирской области происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 40 600 человек) ", – говорится в сообщении министерства.
Температура наружного воздуха составляет 27 градусов тепла. Ведутся аварийно-восстановительные работы.