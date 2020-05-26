В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Четверо детей есть в числе 65 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2581, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по области коронавирус унес жизни 25 пациентов.
"В регионе зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 30, с признаками ОРВИ - 14, с бессимптомным течением - 21. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три; 15-17 лет - один; 20-29 лет - шесть; 30-39 лет - семь; 40-49 лет - 11; 50-59 лет - 14; старше 60 - 23", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что девять новых случаев коронавируса выявили в Саратове, 11 - в Балаковском, шесть - в Марксовском, по пять - в Ершовском, Энгельсском и Ивантеевском, по три - в Вольском, Новоузенском, Татищевском, Хвалынском и Новобурасском, два - в Самойловском, по одному - еще в семи районах области. Среди новых пациентов с COVID-19 31 контактировал с ранее заболевшим коронавирусом, шестеро прибыли с других территорий, у 28 не установлен источник заражения.
В оперштабе добавили, что из 2581 зараженного COVID-19 в области 861 человек уже выздоровел, в том числе 49 - за последние сутки.