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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:59
https://ria.ru/20200526/1572004651.html
В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19

13:59 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Четверо детей есть в числе 65 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2581, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по области коронавирус унес жизни 25 пациентов.
"В регионе зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 30, с признаками ОРВИ - 14, с бессимптомным течением - 21. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три; 15-17 лет - один; 20-29 лет - шесть; 30-39 лет - семь; 40-49 лет - 11; 50-59 лет - 14; старше 60 - 23", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что девять новых случаев коронавируса выявили в Саратове, 11 - в Балаковском, шесть - в Марксовском, по пять - в Ершовском, Энгельсском и Ивантеевском, по три - в Вольском, Новоузенском, Татищевском, Хвалынском и Новобурасском, два - в Самойловском, по одному - еще в семи районах области. Среди новых пациентов с COVID-19 31 контактировал с ранее заболевшим коронавирусом, шестеро прибыли с других территорий, у 28 не установлен источник заражения.
В оперштабе добавили, что из 2581 зараженного COVID-19 в области 861 человек уже выздоровел, в том числе 49 - за последние сутки.
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