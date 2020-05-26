В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19

"В регионе зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 30, с признаками ОРВИ - 14, с бессимптомным течением - 21. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три; 15-17 лет - один; 20-29 лет - шесть; 30-39 лет - семь; 40-49 лет - 11; 50-59 лет - 14; старше 60 - 23", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.